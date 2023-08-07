Где в Украине получают самые большие и низкие пенсии

По данным Пенсионного фонда Украины, количество пенсионеров уменьшилось на 140 тысяч в течение второго квартала 2023 года, что стало наибольшим сокращением с начала войны. Средний размер пенсии в Украине составляет 5,3 тысячи грн, а 30% пенсионеров получают менее 3 тысяч грн.

Об этом сообщает Опендатабот.

Количество пенсионеров в Украине сокращается

Отмечается, что ежегодно количество пенсионеров в Украине сокращается в среднем на 2%. За второй квартал 2023 года количество пенсионеров в Украине уменьшилось на 140 тысяч человек. Это почти половина того, насколько уменьшилось количество пенсионеров с начала большой войны — на 288 тысяч человек.

"Вероятнее всего, резкий спад во 2 квартале 2023 года связан с обновленными в отчете ПФУ данными о пенсионерах в 4 областях: в Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской области", - объясняют в Опендатабот.

Наибольшая численность пенсионеров на Днепропетровщине — 886 тысяч, на втором месте Киев — 750 тысяч и замыкает троицу Харьковщина — 725 тысяч.

Самая маленькая пенсия на Тернопольщине, самая большая - в Киеве

Аналитики отмечают, что на начало июля средний размер пенсии в Украине составляет 5311,44 грн — около 145 долларов.

"Сейчас 30% всех украинских пенсионеров получат выплаты менее 3000 грн. Напомним, прожиточный минимум составляет 2 589 грн", - подчеркивают в Опендатабот.

С самого начала полномасштабного вторжения средний размер пенсионной выплаты по стране увеличился на 21,5%.

"Интересно, что в Украине есть два региона, в которых пенсии за это время выросли больше всего: это Ровенщина (+69%) и Житомирщина (+49%). В 7 областях — Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Ровенской и в Киеве - средний размер пенсионной выплаты превышает общий показатель по стране", - отмечают аналитики.

Они добавляют, что наименьшая средняя пенсия на Тернопольщине — 4023,42 грн, это на 24% ниже среднего показателя по стране. Самая большая в Киеве — 7190,4 грн, на треть больше средней выплаты по Украине.

"Пенсионеры все больше доверяют свои деньги банкам — сейчас на карточку получают свои выплаты 79%. Численность получателей пенсий через банковскую систему понемногу продолжает расти и составляет 8,3 млн человек", - отмечают в Опендатабот.

Напомним, 1 июля в Украине произошла последняя за текущий год индексация пенсий, но касается она только бывших чиновников и ученых, которым выплаты поднимут на 19,7%. Речь идет о "специальных" пенсиях, назначенных, в частности, в соответствии с законом "О государственной службе".

Также в 2023 году впервые проиндексировали самые низкие пенсии. Выплаты увеличили для 10,5 млн. пенсионеров.

Согласно данным Пенсионного фонда, по состоянию на 1 апреля 2023 года 9,91% пенсионеров в Украине получают пенсию в размере более 10 тыс грн, тогда как год назад - 6,24%. В то же время пенсия трети не превышает 3 тыс. грн.