Кабмин отсрочил блокировку выплат части ВПЛ, не прошедших идентификацию

Кабинет министров продлил до 31 декабря текущего года период для физической идентификации получателей пенсионных и социальных выплат, ставших внутренне перемещенными лицами до 24 февраля 2022 года. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Установлено, что до конца года органы Пенсионного фонда Украины и социальной защиты населения не могут прекращать выплаты по основаниям, предусмотренным порядком выплаты пенсий и пособий через текущие счета в банках, утвержденным постановлением №1596 от 30 августа 1999 года, и постановлением правительства №637 о соцвыплатах ВПЛ от 5 ноября 2014 года.

В свою очередь, Ощадбанк не сможет прекращать расходные операции по текущим счетам в адрес получателей пенсионных и социальных выплат, взятых на учет как ВПЛ до введения военного положения в Украине и в отношении которых до конца 2023 года проводится физическая идентификация.

Кроме того, Кабмин расширил способы прохождения идентификации, в частности, предусмотрел возможность ее прохождения с использованием видеоконференцсвязи (во время сеанса которой будут предъявляться документы, удостоверяющие личность) и в дипломатическом представительстве или консульском учреждении (для лиц, находящихся за границей).

Также, как уточняют в Министерстве по реинтеграции временно оккупированных территорий, к физической идентификации приравнивается авторизация в личном электронном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда с помощью удаленной квалифицированной электронной подписи "Дія Підпис" ("Дія ID");

Еще одним вариантом физической идентификации получателей указанных соцвыплат, проживающих за границей, является удостоверение того, что они живы, со стороны зарубежного дипломатического учреждения Украины.

Напомним, что 6 июля Ощадбанк сообщил, что в связи с окончанием карантина по Covid-19 в Украине будет возобновлено проведение физической идентификации пенсионеров и получателей социальной помощи из числа ВПЛ. Позже внутренние переселенцы начали получать от него SMS-сообщения о том, что в отделениях банка до 1 сентября нужно пройти идентификацию.

15 июля Минреинтеграции сообщило о достижении договоренности, что Ощадбанк прекратит указанную SMS-рассылку, для получателей пенсий срок для идентификации будет продлен до конца января 2024 года, а для получателей выплат ВПЛ ее вообще не будут применять, поскольку срок выплат ограничен шестью месяцами.

18 июля Ощадбанк сообщил, что во исполнение поручения Кабмина временно прекратил проведение физической идентификации ВПЛ. Впрочем, о разных подходах к идентификации ВПЛ, получивших этот статус до полномасштабного вторжения РФ и после, речь не шла.

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