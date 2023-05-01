Правительство профинансирует переквалификацию 10 тысяч переселенцев

В этом году не менее 10 тысяч внутренне перемещенных лиц получат возможность переквалифицироваться и получить новую профессию за счет государства.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Переквалификация будет происходить по программе получения специальных ваучеров на переподготовку, приобретение другой специализации, повышение квалификации и т.д.

"Мы понимаем, что государство должно прилагать усилия в вопросе трудоустройства ВПЛ. Надо использовать возможность переквалифицировать их. Для этого у нас действует программа ваучеров. Мои усилия как Вице-премьер-министра сейчас направлены на то, чтобы расширить ее. Чтобы в этом году как минимум 10 тысяч наших внутренне перемещенных лиц получили такую переквалификацию за счет государства", – сообщила Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Напомним, 28 апреля в государственный бюджет Украины поступили грантовые средства в размере 1,25 млрд долларов от США, средства будут направлены, в частности, на выплату пенсий и социальной помощи.