Европейским странам не хватает средств для помощи украинским беженцам

Из-за длительной войны в Украине и значительного наплыва беженцев в страны Европейского Союза страны Восточной Европы начали испытывать дефицит средств, что привело к сокращению экономической помощи украинским беженцам.

Европейское правительство пытается поощрить украинцев, нашедших убежище в ЕС, найти хоть какую-нибудь работу, пишет Вloomberg.

С начала полномасштабного вторжения члены ЕС косвенно потратили на эту войну больше, чем планировалось: от увеличения расходов на оборону и отправки оружия в Киев до субсидирования коммунальных платежей после резкого роста цен на энергоносители.

Значительная часть пошла на поддержку крупнейшего кризиса беженцев в Европе со времен Второй мировой войны, когда соседи Украины принимали миллионы испуганных переселенцев.

Это также напрягает государственную казну. Румыния прекратила выплаты жилья беженцам четыре месяца назад, ссылаясь на финансовый кризис после того, как потратила на это около 500 миллионов евро.

"Румыния уже потратила сотни миллионов евро на помощь беженцам с первого дня войны, и мы будем продолжать это делать, но у нас ограниченный бюджет, и мы прилагаем все усилия, чтобы обеспечить поддержку всех граждан, румын и иностранцев", - сказал представитель правительства Дан Карбунару.

Дополнительное финансовое бремя, усиленное стремительным ростом цен на продовольствие и энергоносители, давит на соседние с Украиной страны ЕС, где уровень жизни еще не сравнился со средним уровнем в блоке спустя почти два десятилетия после присоединения.

Зарегистрировав почти 1,6 миллиона беженцев на своих границах, Польша постепенно отменила жилищную субсидию в размере 40 злотых (10 долларов) на человека в день для трудоспособных украинцев, которые могут работать. Польша сохранила ежемесячную субсидию в размере 500 злотых на ребенка и бесплатное обучение и медицинское обслуживание, но он отменил бесплатный общественный транспорт.

Чешская Республика заплатила около 23 миллиардов крон (1,1 миллиарда долларов) за примерно полмиллиона принимаемых беженцев. Здесь также собираются перейти от оплаты арендодателям к оплате проживания самим беженцам. Страна планирует снизить эту сумму в конце года для людей, которые могут работать.

С начала полномасштабного вторжения Чехия потратила около 1,59 млрд долларов на помощь украинским беженцам.

Срок действия субсидий на жилье в Словакии в размере 24 евро (26 долларов) в день для взрослых и 12 евро на ребенка истекает в конце мая, а Министерство финансов заявило, что финансовый резерв для Украины не обеспечивает покрытие этих расходов до конца года.

В целом количество украинцев, получивших в феврале 2023 года статус временной защиты, уменьшилось в 19 из 26 стран-членов Европейского Союза.