Європейським країнам не вистачає коштів для допомоги украйнським біженцям

Через тривалу війну в Україні та значний наплив біженців до країн Європейського Союзу країни Східної Європи почали відчувати дефіцит коштів, що призвело до скорочення економічної допомоги українським біженцям.

Європейський уряд намагається заохотити українців, які знайшли притулок в ЄС, знайти бодай якусь роботу, пише Вloomberg.

З початку повномаштабного вторгнення члени ЄС опосередковано витратили на цю війну більше, ніж планувалося: від збільшення витрат на оборону та надсилання зброї до Києва до субсидування комунальних платежів після різкого зростання цін на енергоносії.

Значна частина коштів пішла на підтримку найбільшої кризи біженців у Європі з часів Другої світової війни, коли сусіди України приймали мільйони наляканих переселенців.

Це також напружує державну скарбницю. Румунія припинила виплати житлу біженцям чотири місяці тому, посилаючись на фінансову кризу після того, як витратила на це близько 500 мільйонів євро.

"Румунія вже витратила сотні мільйонів євро на допомогу біженцям з першого дня війни, і ми продовжуватимемо це робити, але у нас обмежений бюджет, і ми докладаємо всіх зусиль, щоб забезпечити підтримку всіх громадян, румунів та іноземців, – сказав речник уряду Дан Карбунару.

Додатковий фінансовий тягар, посилений стрімким зростанням цін на продовольство та енергоносії, тисне на сусідні з Україною країни ЄС, де рівень життя ще не зрівнявся із середнім рівнем у блоці майже через два десятиліття після приєднання.

Зареєструвавши майже 1,6 мільйона біженців на своїх кордонах, Польща поступово скасувала житлову субсидію в розмірі 40 злотих (10 доларів) на особу на день для працездатних українців, які можуть працювати. Польща зберегла щомісячну субсидію в розмірі 500 злотих на дитину та безкоштовне навчання та медичне обслуговування, але він скасував безкоштовний громадський транспорт.

Чеська Республіка заплатила близько 23 мільярдів крон (1,1 мільярда доларів) за приблизно півмільйона біженців, яких вона приймає. Тут також збираються перейти від оплати орендодавцям до оплати проживання самим біженцям. Країна планує зменшити цю суму наприкінці року для людей, які можуть працювати.

З початку повномасштабного вторгнення Чехія витратила близько 1,59 млрд доларів на допомогу українським біженцям.

Термін дії субсидій на житло у Словаччині в розмірі 24 євро (26 доларів) на день для дорослих і 12 євро на дитину закінчується наприкінці травня, а Міністерство фінансів заявило, що фінансовий резерв для України не забезпечує покриття цих витрат до кінця року.

Загалом, кількість українців, які в лютому 2023 року отримали статус тимчасового захисту, зменшилась у 19 із 26 країн-членів Європейського Союзу.

Фото: ua.depositphotos.com