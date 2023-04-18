В ЄС зменшується кількість українців, які шукають притулку

Кількість українців, які в лютому 2023 року отримали статус тимчасового захисту, зменшилась у 19 із 26 країн-членів Європейського Союзу.

У лютому 2023 року серед членів ЄС , щодо яких є дані, Німеччина надала найбільшу кількість статусів тимчасового захисту українцям, які тікали від війни в Україні (25 125) внаслідок вторгнення Росії. За Німеччиною йшла Польща (24 905), попереду Чехія (9 775) і Румунія (7 920), повідомляє статистичне відомство ЄС.

Порівняно з січнем 2023 року кількість рішень про надання тимчасового захисту українцям у лютому впала в 19 із 26 країн ЄС. Найбільше зниження спостерігалося в Польщі (-3 540 порівняно з січнем 2023 року), за нею йдуть Німеччина (-3 080), Чехія (-2 630) і Румунія (-1 035). Водночас найбільше зростання зафіксовано в Ірландії (+540) та Фінляндії (+520).

Станом на 28 лютого 2023 року загальна кількість українців, які шукають захисту в країнах ЄС була найбільшою в Німеччині (1 000 530) та Польщі (989 080).

Порівняно з чисельністю населення кожного члена ЄС, найвищий відношення громадян України, яким надано тимчасовий захист, на тисячу осіб у лютому 2023 року було зафіксовано на Кіпрі (1,1) і в Чехії (0,9).

Найбільше дітей (до 18 років) прийняла Німеччина – 7 725 (що становить 31% українців, які отримали захист у Німеччині в лютому), за нею йдуть Польща - 6 070 (24%), Румунія - 2 590 (33%) і Чехія - 2 550 (26%).

Нагадаємо, Рада міністрів юстиції та міністрів внутрішніх справ країн-членів Європейського Союзу 3 березня схвалила пропозицію Єврокомісії надати з боку ЄС притулок особам, які залишають Україну через російське військове вторгнення.