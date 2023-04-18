В ЕС уменьшается количество украинцев, ищущих убежища

Количество украинцев, получивших в феврале 2023 года статус временной защиты, уменьшилось в 19 из 26 стран-членов Европейского Союза.

В феврале 2023 года среди членов ЕС, по которым есть данные, Германия предоставила наибольшее количество статусов временной защиты украинцам, бежавшим от войны в Украине (25 125) в результате вторжения России. За Германией следовала Польша (24 905), впереди Чехия (9 775) и Румыния (7 920), сообщает статистическое ведомство ЕС.

По сравнению с январем 2023 количество решений о предоставлении временной защиты украинцам в феврале упало в 19 из 26 стран ЕС. Наибольшее снижение наблюдалось в Польше (-3540 по сравнению с январем 2023 года), за ней следуют Германия (-3080), Чехия (-2630) и Румыния (-1035). Наибольший рост зафиксирован в Ирландии (+540) и Финляндии (+520).

По состоянию на 28 февраля 2023 года общее количество украинцев, ищущих защиты в странах ЕС, было наибольшим в Германии (1 000 530) и Польше (989 080).

По сравнению с численностью населения каждого члена ЕС, наивысшее отношение граждан Украины, которым предоставлена временная защита, на тысячу человек в феврале 2023 года было зафиксировано на Кипре (1,1) и в Чехии (0,9).

Больше всего детей (до 18 лет) приняла Германия – 7 725 (что составляет 31% украинцев, получивших защиту в Германии в феврале), за ней идут Польша – 6 070 (24%), Румыния – 2 590 (33%) и Чехия. – 2 550 (26%).

Напомним, Совет министров юстиции и министров внутренних дел стран-членов Европейского Союза 3 марта одобрил предложение Еврокомиссии предоставить со стороны ЕС убежище лицам, покидающим Украину из-за российского военного вторжения.