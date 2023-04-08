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Украинцам будет легче искать убежище за границей: создана интерактивная карта
Для украинцев была создана интерактивная карта, содержащая информацию об актуальных правилах въезда и пребывания в разных странах.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
Воспользовавшись картой, можно узнать, где найти помощь в стране пребывания.
Также там размещена информация об особенностях оформления временной защиты, социальном и медицинском обеспечении.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Интерактивная карта содержит ссылку на официальные информационные источники. Воспользоваться ею можно, перейдя по ссылке.
Напомним, вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас сообщала, что в странах Евросоюза сейчас находятся более 4 млн беженцев из Украины, пятую часть которых составляют дети. В то же время, только около 1,1 млн переселенцев из Украины смогли трудоустроиться.