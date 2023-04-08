Украинцам будет легче искать убежище за границей: создана интерактивная карта

Для украинцев была создана интерактивная карта, содержащая информацию об актуальных правилах въезда и пребывания в разных странах.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Воспользовавшись картой, можно узнать, где найти помощь в стране пребывания.

Также там размещена информация об особенностях оформления временной защиты, социальном и медицинском обеспечении.

Интерактивная карта содержит ссылку на официальные информационные источники. Воспользоваться ею можно, перейдя по ссылке.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Маргаритис Шинас сообщала, что в странах Евросоюза сейчас находятся более 4 млн беженцев из Украины, пятую часть которых составляют дети. В то же время, только около 1,1 млн переселенцев из Украины смогли трудоустроиться.