Українцям буде легше шукати прихисток за кордоном: створено інтерактивну мапу

Для українців створили інтерактивну мапу, яка містить інформацію про актуальні правила в’їзду та перебування в різних країнах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Скориставшись мапою, можна дізнатися, де знайти допомогу в країні перебування.

Також там розміщена інформація про особливості оформлення тимчасового захисту, соціальне та медичне забезпечення.

Інтерактивна мапа містить інформацію з посиланнями на офіційні інформаційні джерела. Скористатися нею можна, перейшовши за посиланням.

Нагадаємо, віце-президент Єврокомісії Маргаритіс Шинас повідомляла, що в країнах Євросоюзу наразі перебуває понад 4 млн біженців з України, п’яту частину яких становлять діти. Водночас лише близько 1,1 млн переселенців з України змогли працевлаштуватися.