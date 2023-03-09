Менше половини українських біженців в ЄС змогли знайти роботу

В країнах Євросоюзу наразі перебуває понад 4 млн біженців з України, п’яту частину яких становлять діти. Водночас лише близько 1,1 млн переселенців з України змогли працевлаштуватися.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомив віце-президент Єврокомісії Маргаритіс Шинас під час пресконференції у Брюсселі, присвяченій першому року імплементації Директиви про тимчасовий захист для України, передає "Укрінформ".

"Тимчасовий статус захисту також надає прямий та безумовний доступ до ринку праці, на відміну від традиційного статусу тих, хто просить притулку. З огляду на це люди можуть відразу почати працювати. Наразі 1,1 млн переміщених осіб з України працевлаштовані в ЄС", — сказав він.

Шинас зауважив, що лише половина з 1,3 млн українських дітей наразі навчається у школах країн, де вони знаходяться. Але діти можуть навчатися дистанційно в українських школах.

Загалом за 2022 рік до Євросоюзу прибуло близько 16 млн громадян України, з яких 11 млн людей повернулися до України, 1 млн — переїхали в інші країни.

Згідно з останнім опитуванням, 33% українських біженця мають оплачувану роботу, а 33% жінок не працюють, тому що їм потрібно дбати про дітей чи літніх/хворих родичів. Більше того, в деяких країнах українці залишаються без обіцяних виплат через бюрократію.

Нагадаємо, що в ООН прогнозують повернення в Україну близько 77% людей, які стали біженцями. Однак лише 12% із них планують зробити це до літа 2023 року.

Джерело фото: ua.depositphotos.com