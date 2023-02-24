77% українських біженців за кордоном хочуть повернутися в Україну, – ООН

Понад три чверті українських біженців, які перебувають за кордоном, планують з часом повернутися в Україні. Про це повідомило Управління верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ).

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За даними відомства, серед біженців за кордоном цей показник становить близько 77%. Своєю чергою серед внутрішньо переміщених осіб (ВПО) додому планують повернутися 79% людей. Однак лише 12% як біженців, так і внутрішніх переселенців планують зробити це протягом наступних трьох місяців.

Основними перешкодами для повернення біженці називають проблеми з безпекою в регіонах, де вони проживали.

"Інші занепокоєння стосуються доступу та наявності базових послуг, включаючи електрику, воду та охорону здоров’я, можливості працевлаштування та належного проживання", — зазначили в УВКБ.

Однак 18% українських біженців досі не визначилися, чи планують коли-небудь повернутися в Україну.

В ООН підрахували, що в Європі наразі перебувають майже 8 млн українських біженців, ще понад 5 млн людей – ВПО в Україні.

Нагадаємо, що війна РФ проти України призвела до найбільшої кризи біженців у Європі з часів Другої світової війни. Представниця Німеччини в УВКБ ООН Катаріна Лумп зазначала, що США та ФРН були головними гуманітарними донорами для допомоги українцям.