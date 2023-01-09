Війна в Україні спровакувала найбільшу хвилю біженців з часів Другої світової

Понад 7,9 мільйона людей покинули Україну з початку війни, ще 5,9 мільйона українців стали внутрішньо переміщеними особами.

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Про це пише DW.

Як заявила Катаріна Лумп, представник Німеччини в Агентстві ООН у справах біженців (УВКБ ООН), понад 7,9 мільйона людей покинули Україну з початку війни.

Вона додала, що ще 5,9 мільйона українців стали внутрішньо переміщеними особами, а кількість людей, яким довелося покинути Україну, робить її найбільшою кризою біженців у Європі з часів Другої світової війни.

За словами Ламп, США та Німеччина були головними гуманітарними донорами для вирішення кризи в Україні, при цьому Німеччина надала понад 1 мільярд євро гуманітарної допомоги Україні.

"Завдяки цим грошима ми змогли допомогти біженцям забезпечити безпеку та захист, а також підтримати їх різними способами", — заявила Ламп.

Зазначимо, через атаки РФ на об'єкти енергетичної інфраструктури в Україні Східна Європа готується до нової хвилі українських біженців.

Нагадаємо, уряд Польщі, до якої виїхала чи не найбільша кількість біженців, поступово обмежуватиме допомогу для українців, які тривалий час перебувають у країні, рятуючись від війни. Варшава також планує усунути "патології" в системі виплати коштів українцям, які тікали від війни.