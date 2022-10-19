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Категорія
Суспільство
Дата публікації

Польща планує поступово обмежувати допомогу українським біженцям

Польща планує поступово обмежувати допомогу українським біженцям

Уряд Польщі поступово обмежуватиме допомогу для українців, які тривалий час перебувають у країні, рятуючись від війни. Варшава також планує усунути "патології" в системі виплати коштів утікачам від війни в Україні.

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Про це заявив уповноважений уряду Польщі з питань воєнних біженців з України Павел Шефернакер в інтерв’ю польському виданню PAP.

"Оскільки Польща відкрита для біженців, хоче їх підтримувати, то не може бути так, що є люди, які певним чином обманюють цю систему. Ми ще більше ущільнимо систему, щоб не ставалося жодних патологій у питанні виплат коштів", - заявив Шефернакер.

За його словами, українці, які проживають у центрах тимчасового розміщення у Польщі, а це близько 80 тисяч громадян з одного мільйона біженців, повинні також брати участь у власному утриманні. Більша частина таких осіб вже почали працювати в Польщі, а отже, мають частково платити за своє проживання в таких центрах.

"З 1 січня 2023 року ми хочемо запровадити 50% власної участі в оплаті проживання для тих осіб, які перебувають в центрах тимчасового розміщення понад 120 днів", - зазначив Шефернакер.

Він додав, що вже з середини наступного року біженці повинні будуть повністю покривати вартість свого проживання у таких центрах.

Ця норма не застосовуватиметься для утікачів від війни в Україні, які щойно прибули до Польщі: їхнє перебування у таких центрах упродовж 120 днів буде безкоштовним.

За словами Шефернакера, відповідні зміни до закону про допомогу громадянам України планується запровадити до кінця року, аби вони набрали чинності з 1 січня.

Польський чиновник зауважив, що уряд країни готується до різних сценаріїв розвитку подій, зокрема й до такого, коли до Польщі прибуватимуть нові біженці.

За словами Шефернакера, наразі українська влада докладає максимум зусиль, щоб якомога більше осіб залишилося в Україні, а міграція відбувалася у межах країни.

Станом на сьогодні в Польщі може перебувати понад 3 млн українців.

За офіційними даними, понад 430 тис. українських біженців, офіційно працевлаштувалися в Польщі.

Станом на сьогодні українці, які рятуються від війни, можуть отримати від уряду Польщі: одноразову допомогу в сумі 300 злотих (2,4 тис. грн), щомісячну допомогу на дитину до 18 років у розмірі 500 злотих (4 тис. грн). Крім того, упродовж перших чотирьох місяців перебування в Польщі уряд Польщі виплачує фінансову допомогу (40 злотих (320 грн) в день на одну особу) польським сім’ям та організаціям, які прийняли у себе українців.

Після 120 днів виплата цих коштів припиняється за винятком, якщо на утриманні перебувають особи з інвалідністю, вагітні жінки, особи пенсійного віку (жінки віком від 60 років, чоловіки понад 65 років). Крім того, вона виплачується також тим, хто прийняв у себе українські сім’ї з дітьми до 12 місяців, жінок, які самостійно опікуються трьома і більше дітьми, а також тим, хто прийняв у себе неповнолітніх українців, які прибули до Польщі без опікунів.

Нагадаємо, Єврокомісія має намір продовжити статус захисту для біженців з України до березня 2024 року. 

Автор:
Світлана Манько