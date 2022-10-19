Польша планирует постепенно ограничивать помощь украинским беженцам

Правительство Польши будет постепенно ограничивать помощь для украинцев, долгое время находящихся в стране, спасаясь от войны. Варшава также планирует устранить "патологию" в системе выплаты средств беглецам от войны в Украине.

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Об этом заявил уполномоченный правительства Польши по военным беженцам из Украины Павел Шефернакер в интервью польскому изданию PAP.

"Поскольку Польша открыта для беженцев, хочет их поддерживать, то не может быть так, что есть люди, которые определенным образом обманывают эту систему. Мы еще более уплотним систему, чтобы не было никаких патологий в вопросе выплат средств", - заявил Шефернакер.

По его словам, украинцы, проживающие в центрах временного размещения в Польше, а это около 80 тысяч граждан из одного миллиона беженцев, должны также участвовать в собственном содержании. Большинство таких лиц уже начали работать в Польше, а значит, должны частично платить за свое проживание в таких центрах.

"С 1 января 2023 мы хотим ввести 50% собственного участия в оплате проживания для тех лиц, которые находятся в центрах временного размещения более 120 дней", - отметил Шефернакер.

Он добавил, что уже с середины следующего года беженцы должны полностью покрывать стоимость своего проживания в таких центрах.

Эта норма не будет применяться для беглецов от войны в Украине, которые только что прибыли в Польшу: их пребывание в таких центрах в течение 120 дней будет бесплатным.

По словам Шефернакера, соответствующие изменения в закон о помощи гражданам Украины планируется ввести до конца года, чтобы они вступили в силу с 1 января.

Польский чиновник отметил, что правительство страны готовится к разным сценариям развития событий, в том числе и к тому, когда в Польшу будут прибывать новые беженцы.

По словам Шефернакера, сейчас украинские власти прилагают максимум усилий, чтобы как можно больше человек осталось в Украине, а миграция проходила в пределах страны.

По состоянию на сегодняшний день в Польше может находиться более 3 млн украинцев.

По официальным данным, более 430 тыс. украинских беженцев официально трудоустроились в Польше.

На сегодня украинцы, которые спасаются от войны, могут получить от правительства Польши: единовременную помощь в сумме 300 злотых (2,4 тыс. грн), ежемесячное пособие на ребенка до 18 лет в размере 500 злотых (4 тыс. грн). Кроме того, за первые четыре месяца пребывания в Польше правительство выплачивает финансовую помощь (40 злотых (320 грн) в день на одного человека) польским семьям и организациям, принявшим у себя украинцев.

После 120 дней выплата этих средств прекращается за исключением, если на иждивении находятся лица с инвалидностью, беременные женщины, лица пенсионного возраста (женщины от 60 лет, мужчины старше 65 лет). Кроме того, она выплачивается также тем, кто принял у себя украинские семьи с детьми до 12 месяцев, женщин, которые самостоятельно занимаются тремя и более детьми, а также тем, кто принял у себя несовершеннолетних украинцев, прибывших в Польшу без опекунов.

Напомним, Еврокомиссия намерена продлить статус защиты для беженцев из Украины до марта 2024 года.