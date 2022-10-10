ЄС продовжить статус захисту для українських біженців ще на рік

Єврокомісія має намір продовжити статус захисту для біженців з України до березня 2024 року. Про це в понеділок 10 жовтня заявила комісар з внутрішніх справ ЄС Ілва Йогансон, пише австрійське видання OE24.

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"Військові біженці з України отримають швидкий та нескладний захист ще на рік у ЄС. Відповідні правила будуть продовжені щонайменше до березня 2024 року, заявила у понеділок у Брюсселі комісар внутрішніх справ ЄС Ілва Йоганссон. Підтвердження країн ЄС не потрібне. Йоханссон сказав, що нещодавні напади на українські міста показали важливість солідарності із країною", - пише видання.

В повыдомленні сказано, що невдовзі після початку війни Росії проти України держави ЄС запустили директиву на випадок масового припливу переміщених осіб. Спочатку правила діють протягом одного року, але можуть бути продовжені ще на два роки.

Тим, хто шукає захисту в Україні, не потрібно проводити тривалу процедуру надання притулку. Крім того, вони мають прямі права на соціальну допомогу, освіту, житло та дозвіл на роботу, серед іншого.

За словами Йоханссон, близько 4,2 млн українців у ЄС зараз перебувають під тимчасовим захистом.

"Йоханссон також звернулася до тих українців, які хотіли повернутися до України. Їм не довелося б виходити з тимчасового захисту, як це, власне, передбачалося. Натомість вони повинні просто повідомити владу про своє повернення. Якщо згодом їм знову доведеться тікати, їм завжди раді в ЄС", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, за даними ООН, найбільше українських біженців в Європі набули статусу тимчасового захисту у Польщі – 1 млн 274,1 тис, Німеччині – 670 тис, Чехії – 413 тис, Італії – 150,3 тис, Іспанії – 133,8 тис, Болгарії – 129,4 тис, Франції – 96,5 тис, Словаччині – 86,8 тис та Австрії – 78,2 тис.