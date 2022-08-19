Україна просить ЄС скасувати оподаткування для українських біженців

Уряд України направив всім податковим відомствам та урядам країн ЄС листи, у яких просить унеможливити подвійне оподаткування українців, які в'їхали на територію Євросоюзу після 24 лютого. Кабмін пропонує застосувати до біженців з України модель "ковідного прецеденту".

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Про це повідомив член економічного штабу при Мінекономіки Михайло Кухар після засідання Економінчного штабу.

"Ковідний прецедент" — це норма, яку ввели для людей, які після скасування авіаперевезень весною 2020 року через пандемію коронавірусу, лишилися не в країнах свого податкового резидентства. До них тоді не було застосовано "правило податкового резидентства 180 днів".

В свою чергу уряд готує зміни до відповідних інструкцій Нацбанку та Держподаткової служби, щоб дозволити українським фізособам-підприємцям відкривати рахунки у закордонних банках.

За даними ООН, наразі найбільше українських біженців в Європі набули статусу тимчасового захисту у Польщі – 1 млн 274,1 тис, Німеччині – 670 тис, Чехії – 413 тис, Італії – 150,3 тис, Іспанії – 133,8 тис, Болгарії – 129,4 тис, Франції – 96,5 тис, Словаччині – 86,8 тис та Австрії – 78,2 тис.

Перебуваючи за межами країни понад 183 дні, вони можуть бути визнані резидентами країни перебування, через що можуть бути змушені сплачувати податки і в Україні, і в країні свого перебування.

Європейська бізнес асоціації (ЄБА) ще на початку липня зверталася до Мінфіну та Мінсоцполітики з проханням вирішити це питання.