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Україна просить ЄС скасувати оподаткування для українських біженців
Уряд України направив всім податковим відомствам та урядам країн ЄС листи, у яких просить унеможливити подвійне оподаткування українців, які в'їхали на територію Євросоюзу після 24 лютого. Кабмін пропонує застосувати до біженців з України модель "ковідного прецеденту".
Про це повідомив член економічного штабу при Мінекономіки Михайло Кухар після засідання Економінчного штабу.
"Ковідний прецедент" — це норма, яку ввели для людей, які після скасування авіаперевезень весною 2020 року через пандемію коронавірусу, лишилися не в країнах свого податкового резидентства. До них тоді не було застосовано "правило податкового резидентства 180 днів".
В свою чергу уряд готує зміни до відповідних інструкцій Нацбанку та Держподаткової служби, щоб дозволити українським фізособам-підприємцям відкривати рахунки у закордонних банках.
За даними ООН, наразі найбільше українських біженців в Європі набули статусу тимчасового захисту у Польщі – 1 млн 274,1 тис, Німеччині – 670 тис, Чехії – 413 тис, Італії – 150,3 тис, Іспанії – 133,8 тис, Болгарії – 129,4 тис, Франції – 96,5 тис, Словаччині – 86,8 тис та Австрії – 78,2 тис.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Перебуваючи за межами країни понад 183 дні, вони можуть бути визнані резидентами країни перебування, через що можуть бути змушені сплачувати податки і в Україні, і в країні свого перебування.
Європейська бізнес асоціації (ЄБА) ще на початку липня зверталася до Мінфіну та Мінсоцполітики з проханням вирішити це питання.