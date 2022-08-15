Рада продовжила податкову амністію до березня 2023 року

Верховна Рада продовжила строк одноразового добровільного декларування активів фізичних осіб на півроку до 1 березня 2023 року. Така норма міститься у поданій головою податкового комітету парламенту Данилом Гетманцевим правці до законопроекту №7506-1, який парламент прийняв в другому читанні та в цілому 292 голосами.

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Також встановлено, що у разі вибору декларантом, який подав одноразову декларацію після 31 серпня 2022 року, ставки збору з при декларуванні, яка передбачає сплату платежу трьома рівними частинами, оплата першої частини такого збору має бути здійснена протягом 30 днів з дати декларування, другой - до 1 травня 2024 року, третьої - до 1 травня 2025 року.

Загалом же прийнятий закон, ініційований депутатами від "Європейської солідарності" Петром Порошенком та Максимом Саврасовим, стосується невключення до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу сум благодійної допомоги, виплачених на користь членів сімей учасників бойових дій, які були поранені, загибли, померли чи без вісти пропали під час, власне, бойових дій.

Такі доходи не включаються до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу платників податку до кінця року, наступного за роком, у якому буде припинено або скасовано воєнний чи надзвичайний стан на території України (до цього норма Податкового кодексу відсилала лише до завершення антитерористичної операції).

Прийнятий закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім вишезгаданих норм про податкову амністію, якій наберуть чинності з 1 вересня.

Нагадаємо, що закон, який передбачає податкову амністію і був ініційований президентом Володимиром Зеленським, Рада прийняла 15 червня 2021 року. Він запрацював із вересня.

Як повідомляв у липні Гетманцев, за час дії військового стану з 24 лютого громадяни подали загалом 92 декларації, в яких відображено доходи та активи на суму майже 1,46 мільярда гривень. З цієї суми було сплачено до держбюджету 103 мільйона гривень разового збору. Усього ж за час дії добровільного декларування вартість амністованих активів на той момент склала понад 3,6 мільярда гривень, а сума збору до бюджету – 225,1 мільйона.

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