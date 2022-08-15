Рада продлила налоговую амнистию до марта 2023 года

Верховная Рада продлила срок одноразового добровольного декларирования активов физических лиц на полгода до 1 марта 2023 года. Такая норма содержится в поданной главой налогового комитета парламента Даниилом Гетманцевым правке к законопроекту №7506-1, который парламент принял 292 голосами во втором чтении и в целом.

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Также установлено, что в случае выбора декларантом, который подал одноразовую декларацию после 31 августа 2022 года, ставки сбора по декларированию, предусматривающей уплату платежа тремя равными частями, оплата первой части такого сбора должна быть произведена в течение 30 дней с даты декларирования, второй - до 1 мая 2024 года, третьей – до 1 мая 2025 года.

В целом же принятый закон, инициированный депутатами от "Европейской солидарности" Петром Порошенко и Максимом Саврасовым, касается невключения в расчет общего месячного (годового) налогооблагаемого дохода сумм благотворительной помощи, выплаченных в пользу членов семей участников боевых действий, раненых, погибших, умерших или без вести пропавших во время, собственно, боевых действий.

Такие доходы не включаются в общий месячный (годовой) налогооблагаемый доход налогоплательщиков до конца года, следующего за годом, в котором будет прекращено или отменено военное или чрезвычайное положение на территории Украины (до этого норма Налогового кодекса отсылала только к завершению антитеррористической операции).

Принятый закон вступает в силу дня, следующего за днем его опубликования, кроме вышеупомянутых норм о налоговой амнистии, которая вступит в силу с 1 сентября.

Напомним, что закон, предусматривающий налоговую амнистию и инициированный президентом Владимиром Зеленским, Рада приняла 15 июня 2021 года. Он заработал с сентября.

Как сообщал в июле Гетманцев, за время действия военного положения с 24 февраля граждане подали в общей сложности 92 декларации, в которых отражены доходы и активы на сумму почти 1,46 миллиарда гривен. Из этой суммы было уплачено в госбюджет 103 миллиона гривен разового сбора. Всего за время действия добровольного декларирования стоимость амнистированных активов на тот момент составила более 3,6 миллиарда гривен, а сумма сбора в бюджет – 225,1 миллиона.

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