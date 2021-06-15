Политика и экономика 1 час назад

Верховная Рада приняла "налоговую амнистию": сроки, ставки налогов и исключения

Воспользоваться добровольным декларированием смогут физлица-резиденты, самозанятые украинцы и физлица, не являющиеся резидентами Украины

Фото: пресс-служба ВРУ Фото: пресс-служба ВРУ
Фото: пресс-служба ВРУ

Верховная Рада во вторник, 15 июня, приняла закон о налоговой амнистии. Он предполагает подачу "нулевой декларации" для рядовых граждан и сбор с одноразового добровольного декларирования.

За законопроект проголосовали 243 народных депутата.

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По принятым парламентом правилам, с 1 сентября 2021 до 1 сентября 2022 года власти планируют провести одноразовое добровольное декларирование активов физических лиц. Воспользоваться этим декларированием смогут физлица-резиденты, самозанятые украинцы и физлица, не являющиеся резидентами Украины, но бывшие резидентами на момент получения имущества или средств, которые они декларируют.

Те же, кто не воспользуется этой амнистией, будут считаться лицами, которые сообщили контролирующему органу об отсутствии в собственности активов, полученных за счет доходов, с которых не уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы. При этом по закону будет существовать сбор с одноразового добровольного декларирования.

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В законодательстве он определен как одноразовый обязательный платеж. Его размер должен сам рассчитывает декларант, учтя при этом стоимость принадлежащих ему активов. В документе указывается, что сбор составит 5% в отношении валютных ценностей на счетах украинских банков. Альтернативой может стать и ставка в 6% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

Для иностранных банков или других иностранных финансовых учреждений ставка определена на уровне 9%. Альтернатива — ставка в 11,5% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно. Наконец, ставка в 2,5% применяется в отношении номинальной стоимости государственных облигаций Украины со сроком обращения более года без права досрочного погашения, приобретенных декларантом в период с 1 сентября 2021-го по 31 августа 2022 года до подачи добровольной декларации. Альтернатива — ставка в 3% с уплатой налогового обязательства тремя равными частями ежегодно.

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Напомним, что в первом чтении законопроект парламент принял 30 марта 2021 года. По словам главы парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, у амнистии несколько задач: дать возможность людям выйти из тени перед внедрением автоматического обмена налоговой информацией, привлечь деньги в экономику и в бюджет, хотя последняя цель не основная.

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