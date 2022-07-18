Налоговая амнистия в тупике. Почему украинцы не торопятся декларировать свои доходы

В августе заканчивается кампания по "нулевому" декларированию для населения. Она дает возможность амнистировать без штрафов и уголовного преследования активы, с которых не были уплачены налоги. Тем не менее, пока украинцы показали налоговой менее 1% того, что ожидалось.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В начале июля глава парламентского комитета по таможенной и налоговой политике Даниил Гетманцев обнародовал промежуточные результаты налоговой амнистии или, как ее еще называют, "нулевого" декларирования. Напомним, что в период с 1 сентября 2021 года по 1 сентября 2022 года любой гражданин Украины имеет право задекларировать доходы и активы, которые он скрыл от налогообложения. После декларирования физлицо уплачивает разовый сбор по ставке от 2,5% до 9% и освобождается от ответственности за нарушение налогового законодательства.

По словам Гетманцева, с 24 февраля, за время действия военного положения, граждане подали 92 декларации, в которых отражены доходы и активы на сумму почти в 1,46 млрд. грн. С этой суммы уплачено 103 млн. грн. разового сбора в госбюджет.

"Всего за время действия добровольного декларирования стоимость амнистированных активов составила более 3,6 млрд. грн., а сумма сбора в бюджет – 225,1 млн. грн.", – сообщил Гетманцев.

Кому это вообще нужно?

Закон о налоговой амнистии был предметом дискуссии около двух лет. Парламент его принял (документ № 1539-IX) еще в "довоенное" время, летом 2021 года. Украинцам предложили, на первый взгляд, вполне сносную схему легализации доходов и активов. Для этого в течение 12 месяцев, начиная с 1 сентября 2021 года, нужно подать так называемую «нулевую» декларацию, отразив в ней те самые доходы и активы. Правда, всем подряд мчаться в налоговую необязательно.

Большинству граждан Украины в принципе нечего амнистировать. Эта кампания для тех, у кого по-настоящему много денег, и кто не может подтвердить легальный источник их происхождения и доказать, что налоги были уплачены. Александра Томашевская налоговый консультант

Во-первых, декларирование – дело добровольное. Если физлицо откажется участвовать в амнистии, будет считаться, что общая стоимость его незадекларированных активов не превышает 400 тыс. грн. Поэтому тем, кто не покупал килограммами золото, можно вообще особо не напрягаться.

Во-вторых, разрешено не декларировать квартиры совокупной площадью до 120 кв. м, жилые дома общей площадью до 240 кв. м и объекты нежилой недвижимости площадью до 60 кв. м. Не попадают под декларирование земельные участки размером 0,1-0,25 га. Также нет необходимости подавать декларацию, если в собственности есть один легковой автомобиль (главное, чтобы рыночная цена была не более 400 тыс. грн. или объем двигателя имел объем менее 3 л), один мотоцикл, один самолет, одна яхта.

Вместо миллиардов – копейки

По темпам декларирования заметно, что большинство украинцев не горит желанием рассказывать налоговикам о своем "нажитом непосильным трудом" имуществе.

Авторы законопроекта об амнистии (его инициатор, кстати, лично президент Владимир Зеленский) заявляли, что разовое декларирование позволит легализовать сокрытые доходы и активы граждан на сумму 20 млрд. долл., а госбюджет благодаря этому пополнится на сумму эквивалентную 1 млрд. долл.

По факту задекларировано лишь 0,64% плана. Это даже не "процент" заявленной суммы. А ведь до конца амнистии осталось всего лишь чуть больше месяца.

Причем, депутаты не отказались от "нулевого" декларирования даже с началом боевых действий. Катастрофическое падение доходов бюджета и его растущий дефицит – это ключевые аргументы в пользу того, что нужно любой ценой обеспечивать пополнение госказны.

Что еще интересно, свыше 15% граждан, которые решились на амнистию, выбрали наименее выгодный ее вариант. Если вложить амнистируемые средства в ОВГЗ (со сроком обращения не менее 1 год), с задекларированной суммы придется уплатить разово 2,5%. Если же разместить денежные средства на банковских счетах (после декларирования их можно снять или положить на депозит, например), ставка составит 5%. Так вот, в ответе на запрос delo.ua Национальный банк сообщил, что на спецсчетах в коммерческих банках, которые открыты именно для целей налоговой амнистии, размещено свыше полумиллиарда гривен.

"По состоянию на 13 июля 2022 года с начала одноразового добровольного декларирования банки открыли 35 специальных счетов, на которых размещено 555,6 млн грн. (в эквиваленте) наличных средств", – сказано в ответе Нацбанка.

Разумеется, есть еще физлица, которые задекларировали материальные активы, такие как элитная недвижимость, а также зарубежное имущество (оно тоже подлежит амнистии).

Но то, что многие предпочли отнести свои средства в банки, заплатив при этом вдвое больший налог, говорит о том, что украинцы со скепсисом относятся к амнистии и не готовы "замораживать" деньги в ОВГЗ. Особенно, в военное время.

"Мотивации у граждан никакой нет. Для подавляющего большинства нулевое декларирование абсолютно бесполезно, и несет риски в виде признания их формальными нарушителями законодательства с дальнейшим возможным привлечением к ответственности, нежели освободит от нее", – объясняет Ростислав Кравец, управляющий партнер юридической компании «Кравец и партнеры».

У кого-то получилось, у кого-то нет

Украина в вопросах налоговой амнистии далеко не новичок. Этот путь преодолели уже многие государства. Вот несколько примеров того, как проходило декларирование в других странах.

Индонезия – один из успешных, как сейчас принято говорить, "кейсов". Местные власти объявили там амнистию в 2016 году. Схема была похожей на украинскую: декларируешь доходы и активы, размещаешь средства в банках, в ОВГЗ или покупаешь недвижимость, платишь налог по ставке от 2 до 10%, и спишь спокойно. По этой схеме Индонезия вывела из тени около 367 млрд. долл. Правда, большую часть этой суммы задекларировали самые богатые члены общества. Аргентина. Там амнистия тоже оказалась довольно эффективной. В 2016-2017 годах граждане задекларировали 117 млрд. долл. и уплатили в государственный бюджет страны около 9,7 млрд. долл. Преимуществом налоговой амнистии в Аргентине было то, что граждан, которые в ходе декларирования вкладывали свои деньги в ОВГЗ и некоторые виды инвестфондов, вообще освободили от уплаты разового сбора (налога).

Италия провела амнистию в 2002 году. Там налог был одним из самых низких – всего 2,5%. В результате, итальянцы легализовали доходы и активы почти на 30 млрд. евро.

Грузия. Налоговая амнистия в этой стране оказалась провальной. Еще хуже, чем в Украине. Ее проводил в 2005 году Михаил Саакашвили. Он планировал собрать в госбюджет страны 4 млн. долл. А получил всего лишь 35 тыс. долл., потому что разовые декларации подали только 8 человек.



Возьмут на контроль каждого

Эксперты считают, что налоговая амнистия в Украине изначально была обречена на провал. Прежде всего потому, что у населения нет доверия к налоговым органам и уверенности, что декларантов не будут затем преследовать за уклонение от уплаты налогов.

Нулевое декларирование в Украине – это катастрофа. Население выводит в "кэш" по 1 млрд. долл. в месяц. О какой амнистии вообще можно говорить. Подобная инициатива может быть успешной только при условии, что налогоплательщики получат свободу действий, и к ним не будут относиться по умолчанию как к нарушителям закона. Даниил Монин эксперт экономических программ Украинского института будущего (UIF)

Впрочем, амнистия – это лишь первый шаг к ужесточению контроля доходов граждан. Дело в том, что разовое декларирование станет отправной точкой внедрения косвенных методов. Они дадут фискалам отслеживать доходы населения по их расходам. Как это происходит в США или странах Западной Европы.

Принцип косвенных методов очень простой. Живет человек на зарплату дворника, но купил себе дорогой автомобиль. Будет вынужден отчитаться, откуда деньги. Если не сможет пояснить их происхождение – заплатит налог с незадекларированной суммы по двойной ставке, к примеру 36% (исходя из того, что базовая ставка НДФЛ в Украине – 18%).

"Рано или поздно, но контролировать доходы и расходы украинцев будут всерьез, как через банковскую систему, так и через поставщиков товаров и услуг", – уверена Александра Томашевская.

Для этого, собственно, и нужна декларация. Она станет своеобразной точкой отсчета, а налоговые органы будут понимать, на кого обратить более пристальное внимание в будущем.

Чтобы косвенные методы действовали на практике, Верховная Рада должна принять отдельный закон. Министерство финансов обещало обнародовать соответствующий законопроект для обсуждения еще осенью 2021 года. "Законопроекта до сих пор нет, мы по-прежнему ждем его от Минфина", – сообщил delo.ua Даниил Гетманцев. Но очевидно, что внедрение косвенных методов – вопрос времени. Иначе смысла в «нулевом» декларировании никакого нет. И объяснить его целесообразность обществу будет очень сложно.