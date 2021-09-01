Налоговая амнистия стартует с 1 сентября. Что, как и когда декларировать (инструкция)

С 1 сентября 2021 года впервые в Украине начнет работать "налоговая амнистия". Так, налоговой амнистией предусмотрено единовременное добровольное декларирование физическими лицами принадлежащих им активов с последующей уплатой единовременного сбора в государственный бюджет.

Напомним, что Верховная Рада в июне текущего года приняла во втором чтении и в целом законопроект № 5153 о проведении в Украине специального добровольного декларирования физлицами принадлежащих им активов с последующей уплатой единовременного сбора в бюджет. За проголосовало 243 депутата.

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Delo.ua тезисно рассказывает, что, когда и как декларировать.

Что можно и нельзя декларировать?

▶️ Предлагается задекларировать активы на территории Украины и за ее пределами, если они были получены за счет доходов, подлежащих в момент их получения налогообложению в Украине, а также с которых не были уплачены или уплачены не в полном объеме налоги и сборы и/или которые не были задекларированы в нарушение налогового и валютного законодательства в течение любого из налоговых периодов до 1 января 2021 года. Если физлицо уплатит все сборы, его освободят от ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства.

Скриншот: tax.gov

Скриншот: tax.gov

Скриншот: tax.gov

Кто может декларировать и когда?

▶️ Задекларировать объекты и доходы могут физические лица резиденты, в том числе самозанятые люди.

▶️ Физические лица нерезиденты Украины, которые на момент получения объекта декларирования были резидентами и кто был или есть в настоящем плательщиком налогов.

▶️ Амнистия продлится один год — с 1 сентября этого года до 1 сентября в 2022 года. Начать декларировать можно уже с 1 сентября текущего года.

▶️ Подавать декларации необходимо через Электронный кабинет плательщика. Сама форма декларации по ссылке, а примеры ее заполнения — здесь (при уплате сбора единым платежом). При уплате с рассрочкой тремя платежами форма здесь.

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Кому запрещено?

▶️ Малолетним / несовершеннолетним или недееспособным лицам или лицам, у которых дееспособность ограничена.

▶️ Лицам, в отношении которых со стороны Украины применены специальные экономические и другие ограничительные санкции.

▶️ Лицам, за любой год, начиная с 1 января 2005 года, которые подавали или должны подавать декларации в соответствии с законами, которые определяют или определяли правовые и организационные основы в сфере предотвращения коррупции (кроме претендовавших или претендующих на занятие должностей, пребывание на которых требует или требовало от лица подачи соответствующей декларации, но которые не были назначены или избраны на соответствующие должности).

Законопроект предполагает единоразовую уплату с этих активов:

▶️ 5% с валюты и других активов, которые находятся в Украине;

▶️ 9% с валюты на счетах за рубежом;

▶️ 2,5% с номинальной стоимости гособлигаций Украины и т. д.

Гарантии субъектов декларирования:

Напомним, что Министр финансов Сергей Марченко считает, что в Украине нет необходимости вводить всеобщее обязательное декларирование доходов.

Источник фото: Depositphotos