Зеленский одобрил налоговую амнистию в Украине

Президент Владимир Зеленский подписал закон об однократном добровольном декларировании физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты одноразового сбора в бюджет.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

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Указано, что документ создает стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, и будет способствовать привлечению в экономику Украины дополнительных ресурсов.

Также закон определяет особенности проведения однократного (специального) добровольного декларирования активов физических лиц, которое будет проходить с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года.

Таким образом, теперь в течение года все, кто десятилетиями не платили налоги с доходов, будут иметь право легализовать свои доходы. Конечно, не бесплатно.

При этом государство простит уклонения от уплаты привычных для большинства граждан 18% с доходов, если нарушители заплатят в бюджет от 2,5% до 9%.

Чтобы легализовать свои доходы и затем свободно ими пользоваться, достаточно предоставить налоговой соответствующую декларацию.

По замыслу разработчиков, налоговая амнистия позволит вывести из тени до $20 млрд, в результате чего государственный бюджет получит до $1 млрд. Это — очень оптимистический сценарий с учетом мирового опыта проведения таких кампаний.

Предполагается, что дополнительно поддержат государство те, кто захотят обойтись "малой кровью": легализация по ставке 2,5% потребует вложения всех нелегальных денег в облигации Министерства финансов минимум на год.

Напомним, парламентом 15 июня был принят закон "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышение налоговой культуры граждан путем введения единовременного (специального) добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет". В обиходе — закон о налоговой амнистии.