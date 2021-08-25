В Украине нет необходимости в обязательном всеобщем декларировании доходов — министр

Министр финансов Сергей Марченко считает, что в Украине нет необходимости вводить всеобщее обязательное декларирование доходов, и сомневается, что когда-либо таковое будет введено. Об этом он сказал в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Я не считаю, что у нас когда-то будет введено всеобщее декларирование или что-то другое. Доходы украинцев преимущественно незначительные, и нет необходимости во всеобщем декларировании. Тем более, закон о добровольном декларировании определяет лимиты средств и имущества, которые не нужно декларировать. Вообще не идет речь о всеобщем декларировании. Добровольное декларирование — это возможность. Как ею воспользуются — вот от чего все зависит", — сказал он.

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По словам министра, когда президент Владимир Зеленский ставил задачу разработать законопроект о добровольном декларировании, ключевым вопросом было мотивировать людей декларировать свои активы.

"Мотивация сначала должна иметь положительный контекст: ты декларируешь и свободно можешь распоряжаться своими доходами. А дальше — косвенные методы, и это содержится в переходных положениях закона. Если не задекларировал, дальше могут быть вопросы: где именно ты получил те или иные доходы... Это уже другая история о других способах налогообложения", — отметил Марченко.

При этом он добавил, что не в состоянии прогнозировать, какой фискальный эффект принесет принятие соответствующего закона.

"Я сейчас не хочу об этом даже рассуждать. Трудно оценить. Здесь, скорее, психологическая история, чем финансовая. Какое количество людей согласится декларировать? Как общество это воспримет? Важно провести массовую кампанию, объяснить важность этого шага. Объяснить, что, задекларировав доходы, люди в будущем смогут безболезненно ими распоряжаться", — сказал чиновник.

По словам Марченко, он не хочет своими заявлениями создавать определенные ожидания, которые потом могут не оправдаться.

"Ни одной цифры не скажу. Нет пока достаточно оснований просчитать. Различные эксперты дают разные оценки. Я не хочу выступать просто экспертом... Мы бы хотели, чтобы это были миллиарды. У нас всегда речь идет о миллиардах. Миллионы — это для нас неинтересно. Но это не фискальная история... Это окно возможностей, чтобы задекларировать средства. Поэтому если кто-то сомневается, советую задекларировать", — подчеркнул он.

Напомним, что 17 июля президент Владимир Зеленский подписал закон о налоговой амнистии, то есть об однократном добровольном декларировании физическими лицами принадлежащих им активах и уплате одноразового сбора в бюджет, который Рада приняла 15 июня.

Отметим также, что по словам Марченко, Министерство финансов сейчас начало разработку законопроекта о косвенных методах определения доходов украинцев, который может быть представлен уже в текущем году.