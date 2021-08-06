Продал биткойн — плати: Минцифры хочет обложить налогами доходы криптовалютчиков

Министерство цифровой трансформации (Минцифры) предлагает установить ставку налога на доходы физлиц с операций с криптовалютами на уровне 5%.

Об этом в интервью "Минфину" рассказал заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

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По его словам, налог будет взиматься с разницы между ценой продажи и приобретения актива, то есть с инвестиционного дохода.

Как отметил Борняков, при определении суммы налогообложения будут учитываться как доходы, так и убытки. Таким образом, будет облагаться налогом доход от суммы всех операций.

К примеру, продажа биткойна принесла клиенту прибыль в 1 тысячу грн, а эфириум был продан с убытком в 300 грн. Сумма, подлежащая налогообложению, считается следующим образом: 1000 − 300 = 700. То есть 5% налогов нужно будет заплатить с 700 грн.

Пока эти предложения еще не согласованы с другими органами власти.

"Наши идеи остаются на уровне предложений, которые мы обсуждаем с Министерством финансов и налоговым комитетом Верховной Рады. Возможно, в финальной версии закона ставка будет выше, возможно, будет установлена прогрессивная шкала налогообложения. Сейчас об этом еще трудно говорить", — рассказал Борняков.

Замминистра добавил, что законопроект о налогообложении доходов от криптовалют будет подан в Верховную Раду в сентябре этого года.

"По действующим сейчас правилам при продаже криптовалюты нужно платить 18% налога на доходы физических лиц и 1,5% военного сбора. При этом налог взимается со всей суммы, за которую продан актив", — рассказал старший юрист практики частных клиентов Sayenko Kharenko Дмитрий Гоцин.

То есть если биткойн был куплен за $20 тысяч, а продан за $40 тысяч, налог нужно платить с суммы продажи.

Ранее сообщалось, что начальник департамента киберполиции Нацполиции Александр Гринчак выступает за легализацию криптовалют в Украине.

Напомним, депутат Краматорского городского совета, сын нардепа от ОПЗЖ Натальи Королевской 19-летний Ростислав Солод задекларировал 185 000 XMR стоимостью $23,7 млн. По данным декларации, собственником криптовалюты Солод стал еще в 14 лет.