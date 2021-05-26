Глава киберполиции выступил за легализацию криптовалют

Начальник департамента киберполиции Нацполиции Александр Гринчак выступает за легализацию криптовалют в Украине. Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Если говорить о "майнерах", то эта ситуация вообще никак не регулируется на территории Украины. Никаким нормативным документом... Но мы за то, чтобы легализовать и перевести криптовалюту в правовое поле. Во-первых, мы наполняем бюджет, а во-вторых, более эффективно отслеживаем незаконные операции с криптовалютой. К сожалению, весь теневой рынок ею пользуется", — отметил чиновник.

По словам Гринчака, большинство операций, касающихся практически всех видов тяжких преступлениях, совершается в криптовалюте.

"Если говорить о преступлениях в сфере компетенции Национальной полиции, то, начиная от убийств, вымогательств, угонов и заканчивая наркотиками, все эти злодеяния можно связать с криптовалютой. Разве что кроме незаконного использования торговых знаков и нарушения авторских прав. Поэтому необходимо ее легализовать", — подчеркнул он.

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Полицейский начальник добавил, что в его департаменте есть специалисты, которые занимаются "блокчейном, аналитикой и коммуникацией с криптобиржами".

"Нам удается устанавливать этих преступников. Но мы уже неоднократно поднимали вопрос в Верховной Раде и профильных комитетах, что криптовалюты нужно легализовать. Они тоже за этот шаг и поддерживают нас", — заявил он.

Напомним, что месяц назад правоохранители задержали в аэропорту "Борисполь" подозреваемых в разбойном нападении на блогершу из Ирана, которую они выманили из Турции под предлогом опасности задержания и экстрадиции на родину, после чего удерживали в Киеве, заставив перевести им 25 биткойнов.