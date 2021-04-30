В "Борисполе" задержали иранцев, выманивших в Киев блогершу и обобравших на $1,5 млн

Правоохранители задержали в аэропорту "Борисполь" трех подозреваемых в разбойном нападении на блогершу из Ирана, которую они выманили из Турции под предлогом опасности задержания и экстрадиции на родину, после чего удерживали в Киеве, заставив перевести им 25 биткойнов. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным полиции, лидер преступной группировки — 37-летний уроженец Ирана — обратился в Турции к потерпевшей и сообщил, что в ближайшее время местные правоохранители якобы могут задержать ее и экстрадировать в Иран за активную блогерскую деятельность, противоречащую нормам морали этой страны.

После этого за 100 тысяч долларов он предложил организовать ей и ее ребенку пересечение границы из Турции в Украину и оформить им соответствующий миграционный статус, чтобы избежать экстрадиции, на что женщина согласилась.

Когда потерпевшая с дочерью прибыла в Украину, организатор схемы разместил их в арендованной квартире и спланировал в отношении женщины разбойное нападение.

Для реализации преступного плана лидер группировки привлек еще двух граждан Ирана, которые длительное время жили в Украине. По словам потерпевшей, в съемной квартире в Киеве, где она находилась, они угрожали оружием ей и ее ребенку и в итоге заставили перевести на их электронный кошелек криптовалюту в сумме 25 биткойнов, что составляет 1,4 млн долларов.

Чтобы скрыть преступления, совершенные в отношении женщины, организатор попытался вывезти потерпевшую и ее ребенка обратно в Турцию. Поэтому правоохранители спланировали спецоперацию, в результате которой трех фигурантов задержали. По местам их проживания проведены обыски, в ходе которых изъяты доказательства их противоправной деятельности.

В настоящее время лидеру группировки сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы человека и разбойном нападении, а его двум сообщникам — в разбойном нападении. После проведения следственных действий возможна дополнительная квалификация действий задержанных. В случае доказательства вины участникам группы грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Операция проводилась департаментом миграционной полиции совместно со следователями Печерского районного управления полиции Киева под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры столицы.

Напомним также, что 13 апреля полиция задержала четырех человек по подозрению в похищении и пытках двух граждан Греции ради получения от старшего из них денег и квартир. Подозревают же в организации преступления его супругу-бизнесвумен из Николаева.