Николаевскую бизнес-леди задержали, подозревая в пытках двух греков ради квартир (ВИДЕО)

Полиция в результате спецоперации 13 апреля задержала двух человек по подозрению в похищении и пытках двух граждан Греции, после чего задержала еще двоих.

Как сообщает Главное управление полиции в Одесской области, в феврале группа лиц незаконно лишила свободы 55-летнего мужчину и его 27-летнего племянника, вымогая деньги и передачу в собственность недвижимости.

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На протяжении двух месяцев злоумышленники пытали потерпевших, в частности утюгом, угрожали огнестрельным оружием, осуществляли физическое и психологическое давление. В итоге потерпевший передал участникам преступной группы 600 тысяч евро и право собственности на шесть квартир в элитных районах Одессы.

В ходе следственно-оперативных мероприятий полицейские установили место содержания потерпевших и лиц, которые могут быть причастны к преступлению.

В итоге сотрудники одесского управления миграционной полиции совместно с оперативниками уголовного розыска, следователями и с привлечением бойцов полиции особого назначения освободили потерпевших и задержали фигурантов.

Установлено, что к организации преступления причастна 35-летняя жительница Николаева — гражданская жена старшего из пострадавших. Зная о материальном положении мужчины, женщина подговорила своих знакомых похитить его и заставить отдать деньги и недвижимость.

Для реализации преступного умысла она заманила потерпевшего и его племянника в квартиру, где их ждали сообщники, которые незаконно лишили иностранцев воли и пытали их.

Действия злоумышленников квалифицированы по части 2 статьи 146 (незаконное лишение свободы или похищение человека), части 2 статьт 127 (пытки) и части 2 статьи 189 (вымогательство) Уголовного кодекса. За содеянное им грозит до десяти лет лишения свободы. Следствие продолжается.

В свою очередь, по информации издания "Преступности.нет", речь идет о бизнесвумен Виктории Росляковой, которая является владелицей салона красоты Celebrities на улице Большой Морской в центре Николаева. Уточняется, что она входит в число задержанных.

Ранее Рослякова была руководительницей салона красоты Vis-a-Vis. Кроме того, она является участницей николаевской платформы "МрійДій" и числится руководителем ООО "Пантенол Экстра", которое на данный момент находится в состоянии ликвидации.

Напомним, в Харькове накануне задержали пятерых бандитов, вымогавших у агробизнесмена 700 тысяч долларов.