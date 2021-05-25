Goldman Sachs признал биткойн инвестиционным активом

Биткойн стал инвестиционным активом, который проходит фазу принятия.

Об этом заявил глава департамента цифровых активов инвестиционного банка Goldman Sachs Мэтью Макдермотт, сообщает CoinDesk.

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В частности, в письме Global Marco Research он признал растущий спрос на криптовалюты среди институциональных инвесторов и управляющих активами.

По словам Макдермотта, непоследовательные действия регуляторов могут оказать негативное влияние на развитие рынка цифровых активов. В то же время решения по хранению криптовалют стали безопаснее.

Указано, что часть клиентов Goldman Sachs проявляет интерес к криптовалюте. Помимо биткойна клиенты инвестиционного банка также обращают внимание на Ethereum, рассказал топ-менеджер.

По его словам, Goldman Sachs предложит доступ корпоративным клиентам к криптовалюте через фонд или структурированные продукты.

Ранее сообщалось, что Goldman Sachs предложит своим клиентам возможность зарабатывать на изменениях курса биткойна, получая расчеты в фиатной валюте.

Как отмечалось, во втором квартале 2021 года клиенты банка смогут напрямую инвестировать в криптовалюты.

Goldman Sachs стал вторым крупным инвестиционным банком, который добавит возможность для клиентов вкладывать деньги в криптовалюты.

В начале марта 2021 года президент Goldman Sachs Джон Уолдрон сообщал, что банк ищет возможности для удовлетворения возросшего клиентского спроса на биткойн. По его словам, интерес инвесторов к главной цифровой монете продолжает расти.

Первым это сделал Morgan Stanley. В апреле банк открыл доступ к трем фондам, основанным на криптовалюте. Вкладывать в них деньги могут только инвесторы, у которых уже есть активы на сумму от $2 млн.

Напомним, 17 мая стоимость биткойна упала более чем на 10%, опустившись ниже отметки $45 тысяч впервые за три месяца.

Падение началось после намека основателя производителя электромобилей Tesla Илона Маска, что компания могла продать свои биткойны.

19 мая цена первой криптовалюты опустилась ниже $40 тысяч за монету.