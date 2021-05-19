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Валюта 40 минут назад

Цена биткойна опустилась ниже $40 тысяч

Кроме биткойна в цене также просели почти все активы из первой десятки рейтингов рыночной капитализации

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

18 мая за 2,5 часа стоимость биткойна упала на 6%, до $42,9 тысячи.  Как сообщает РБК, это произошло после того, как китайским финансовым организациям запретили предоставлять услуги, связанные с криптовалютами.

Такое заявление сделали три финансовых регулятора, осуществляющими надзор за финансовыми онлайн-операциями, рынком платежей и клирингом.

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Таким образом, финансовые организации Китая не могут предоставлять услуги по хранению и управлению криптовалютой, а также выпускать продукты, связанные с цифровыми активами.

В совместном заявлении трех регуляторов сказано, что виртуальные валюты "не поддерживаются реальной стоимостью", их ценами легко манипулировать, а торговые контракты не защищены китайским законодательством.

19 мая криптовалюта провалила уровень поддержки в районе $40 тысяч, потянув за собой вниз остальной рынок.

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Как отмечает ForkLog, в последний раз на столь же низких отметках цифровое золото торговалось 14 недель назад — в начале февраля.

По данным Coingesko, к моменту написания котировки цифрового золота находятся в районе $39 277, капитализация — $735 млрд.

Кроме биткойна в цене также просели почти все активы из первой десятки рейтингов рыночной капитализации.

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Исключение составила криптовалюта Polygon (MATIC), которая выросла за сутки на 3%. Цена Ethereum упала ниже $3 000.

По данным Bybt, за последние 12 часов ликвидированы длинные позиции по криптовалютным фьючерсам на $1,54 млрд.

Напомним, 17 мая стоимость биткойна упала более чем на 10%, опустившись ниже отметки $45 тысяч впервые за три месяца.

Падение началось после намека основателя производителя электромобилей Tesla Илона Маска, что компания могла продать свои биткойны.

 

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