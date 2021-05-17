Цена биткойна упала ниже $45 тысяч впервые за три месяца

Стоимость биткойна упала более чем на 10%, опустившись ниже отметки $45 тысяч впервые за три месяца.

Падение началось после намека основателя производителя электромобилей Tesla Илона Маска, что компания могла продать свои биткойны, сообщает Bloomberg.

В частности, биткойн торговался в пределах от $43,1 тысячи до $46,5 тысячи в последние 24 часа, подешевев на 10,38%.

Указано, что падение спровоцировало также сокращение рыночной капитализации биткойна до $823,8 млрд, или 40,11% от общей капитализации всех криптовалют. На пиках капитализация биткойна составляла $1,184 трлн.

Как отмечается, за последние 7 дней криптовалюта потеряла в цене 25,75%. Биткойн торгуется ниже 33,36% от своих пиковых значений, составивших $64,7 тысячи 14 апреля.

Сообщается, что биткойн упал после того, как Илон Маск своим твитом допустил продажу принадлежащих Tesla цифровых монет. В ответ на реплику одного из пользователей в Twitter о том, что в следующем квартале держатели биткойнов могут оказаться разочарованными, когда узнают, что Tesla избавилась от оставшихся у нее биткойнов, миллиардер написал: "Действительно".

Правда, позднее Маск уточнил, что пока что Tesla не продала ни одного биткойна.

Как известно, Илон Маск был большим сторонником криптовалют, способствуя росту цен на них как в прошлом, так и в нынешнем году.

Напомним, в заявлении SEC в феврале 2021 года Tesla сообщила, что купила биткойны на сумму $1,5 млрд.

Позже компания заявила, что зарегистрировала чистую прибыль в размере $101 млн от продаж биткойна в течение квартала, что помогло увеличить ее чистую прибыль до рекордного уровня в первом квартале.

Твит Маска о возможной продаже биткойонов был написан спустя несколько дней после того, как основатель Tesla заявил, что компания планирует держать, а не продавать уже имеющиеся у нее биткойны, и намерена использовать их для транзакций, как только майнинг перейдет на более устойчивую энергетику. При этом Маск сообщил, что компания отказывается от приема оплаты за электромобили в биткойнах по экологическим причинам — на их производство тратится слишком много энергии, производимой с помощью угля, самого вредного для атмосферы вида ископаемого топлива.