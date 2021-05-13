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Валюта 1 час назад

Курс биткойна рухнул из-за твита Маска: Tesla может отказаться от криптовалюты

Курс главной криптовалюты снизился на 15%

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Курс биткойна снизился на 15% после заявления основателя Tesla Илона Маска о том, что его компания не будет принимать криптовалюту в качестве оплаты.

Об этом сообщает Bloomberg.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, ночью 13 мая биткойн опустился почти до $46 тысяч за монету, после чего курс вырос и преодолел отметку $50 тысяч.

В 8:55 по Киеву, по данным Coinmarketcap, биткойн стоил $50,95 тысячи, что на 10,92% ниже, чем днем ранее.

Вместе с тем по состоянию на 10:15 четверга курс биткойна торговался на уровне $51,28 тысячи за монету.

Перед этим Илон Маск написал в Twitter, что Tesla откажется от биткойна, потому что компания обеспокоена "быстро растущим использованием ископаемого топлива для майнинга биткойна и транзакций".

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Миллиардер отметил, что Tesla может принять другие криптовалюты, если они будут менее энергоемкие.

Также, по его словам, автопроизводитель не собирается продавать ранее купленные биткойны.

Как известно, за 2020 год Tesla зафиксировала доход в $518 млн от продажи кредитов и $101 млн от продажи 10% от общего объема биткойнов, которыми владеет автопроизводитель.

Ранее компания Tesla Илона Маска вложила $1,5 млрд в криптовалюту биткойн, в результате чего цена этой криптовалюты установила новый рекорд.

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