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1 час назад

SpaceX в 2022 году отправит на Луну спутник, оплаченный криптовалютой Dogecoin

Спутник Doge-1 будет запущен в первом квартале 2022 года при помощи ракеты-носителя Falcon 9

Монета криптовалюты Dogecoin. Фото: Getty Images Монета криптовалюты Dogecoin. Фото: Getty Images
Монета криптовалюты Dogecoin. Фото: Getty Images

В 2022 году SpaceX запустит к Луне спутник по контракту, полностью оплаченному криптовалютой Dogecoin.

Об этом глава американской компании Илон Маск сообщил в Twitter.

Кратко и по делу в Telegram

"SpaceX запускает спутник Doge-1 на Луну в следующем году — миссия оплачена в Doge — 1-я криптовалюта в космосе — 1-й мем в космосе", — написал Маск в микроблоге.

Тем временем на сайте канадской компании Geometric Energy Corporation, которой принадлежит спутник, отмечается, что он будет запущен в первом квартале 2022 года при помощи ракеты-носителя Falcon 9. При этом сумма сделки не разглашается.

"Официально оплатив Doge сделку такого масштаба, Geometric Energy Corporation и SpaceX укрепили эту валюту в статусе расчетной денежной единицы при ведении лунного бизнеса в космической области", — говорится в заявлении Geometric Energy.

"Эта миссия продемонстрирует возможности применения криптовалют за пределами орбиты Земли и заложит основу для межпланетарной торговли. Мы с нетерпением ждем запуска Doge-1 на Луну", — отметил в свою очередь вице-президент SpaceX по коммерческим операциям Том Очинеро.

Перед этим Маск обвалил курс Dogecoin шуткой на телешоу, назвав криптовалюту "мошенничеством".

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Напомним, 15 апреля Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) сообщило, что выбрало SpaceX для продолжения работы над созданием системы посадки астронавтов на лунную поверхность (human landing system, HLS). В частности, для безопасного вывода выбрали супертяжелую ракету-носитель Starship.

Уже через две недели после победы SpaceX в отборе, Blue Origin подала жалобу на 50 страниц (по некоторым данным на 175 страниц). В частности, компания обвинила NASA в неправильной оценке некоторых деталей своего предложения относительно своего посадочного аппарата Blue Moon, который разрабатывают совместно с командой известных космических и оборонных подрядчиков (известная как National Team).

Решение NASA в компании Джеффа Безоса назвали "рискованным" и "ошибочным".

Впоследствии NASA приостановило соглашение со SpaceX на $3 млрд по высадке людей на Луну.

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