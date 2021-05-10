SpaceX в 2022 году отправит на Луну спутник, оплаченный криптовалютой Dogecoin

В 2022 году SpaceX запустит к Луне спутник по контракту, полностью оплаченному криптовалютой Dogecoin.

Об этом глава американской компании Илон Маск сообщил в Twitter.

"SpaceX запускает спутник Doge-1 на Луну в следующем году — миссия оплачена в Doge — 1-я криптовалюта в космосе — 1-й мем в космосе", — написал Маск в микроблоге.

Тем временем на сайте канадской компании Geometric Energy Corporation, которой принадлежит спутник, отмечается, что он будет запущен в первом квартале 2022 года при помощи ракеты-носителя Falcon 9. При этом сумма сделки не разглашается.

"Официально оплатив Doge сделку такого масштаба, Geometric Energy Corporation и SpaceX укрепили эту валюту в статусе расчетной денежной единицы при ведении лунного бизнеса в космической области", — говорится в заявлении Geometric Energy.

"Эта миссия продемонстрирует возможности применения криптовалют за пределами орбиты Земли и заложит основу для межпланетарной торговли. Мы с нетерпением ждем запуска Doge-1 на Луну", — отметил в свою очередь вице-президент SpaceX по коммерческим операциям Том Очинеро.

Перед этим Маск обвалил курс Dogecoin шуткой на телешоу, назвав криптовалюту "мошенничеством".

Напомним, 15 апреля Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) сообщило, что выбрало SpaceX для продолжения работы над созданием системы посадки астронавтов на лунную поверхность (human landing system, HLS). В частности, для безопасного вывода выбрали супертяжелую ракету-носитель Starship.

Уже через две недели после победы SpaceX в отборе, Blue Origin подала жалобу на 50 страниц (по некоторым данным на 175 страниц). В частности, компания обвинила NASA в неправильной оценке некоторых деталей своего предложения относительно своего посадочного аппарата Blue Moon, который разрабатывают совместно с командой известных космических и оборонных подрядчиков (известная как National Team).

Решение NASA в компании Джеффа Безоса назвали "рискованным" и "ошибочным".

Впоследствии NASA приостановило соглашение со SpaceX на $3 млрд по высадке людей на Луну.