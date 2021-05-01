NASA приостановило сделку со SpaceX на $3 млрд по высадке людей на Луну

Американское космическое агентство NASA приостановило соглашение стоимостью $2,9 млрд с компанией Илона Маска SpaceX, в соответствии с которым и, в рамках программы "Артемида", работала над созданием системы посадки астронавтов на поверхность Луны.

Об этом сообщает Reuters.

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Решение было принято из-за жалоб компаний Blue Origin и Dynetics.

Как объясняет агентство, решение NASA означает, что SpaceX должна приостановить любую работу, специально связанную с контрактом, пока Счетная палата США (GAO) не примет окончательное решение, что ожидается 4 августа 2021 года.

Известно, что громкий проект NASA с компанией Илона Маска SpaceX имеет целью доставить людей на Луну впервые с 1972 года.

Напомним, 15 апреля Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) сообщило, что выбрало SpaceX для продолжения работы над созданием системы посадки астронавтов на лунную поверхность (human landing system, HLS). В частности, для безопасного вывода выбрали супертяжелую ракету-носитель Starship.

Уже через две недели после победы SpaceX в отборе, Blue Origin подала жалобу на 50 страниц (по некоторым данным на 175 страниц). В частности, компания обвинила NASA в неправильной оценке некоторых деталей своего предложения относительно своего посадочного аппарата Blue Moon, который разрабатывают совместно с командой известных космических и оборонных подрядчиков (известная как National Team).

Решение NASA в компании Джеффа Безоса назвали "рискованным" и "ошибочным".

Ранее Илон Маск сообщал, что его компания SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года.