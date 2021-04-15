Компания Илона Маска SpaceX доставит миссию NASA на Луну

Американская частная компания Илона Маска SpaceX доставит аппарат "Гриффин-1" NASA на Луну в 2023 году.

Запуск миссии будет происходить с помощью ракетоносителя Falcon Heavy, сообщает Space News.

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В то же время условия этой сделки пока не разглашаются.

На сайте SpaceX указано, что розничная цена за один запуск ракетоносителя Falcon Heavy составляет $90 млн. Это — значительно дешевле, чем предлагают государственные контракты.

"Добраться до Луны — это не просто построить космический корабль, это значит получить законченное решение для выполнения миссии. Falcon Heavy от SpaceX завершает наше решение для миссии "Гриффин-1", обеспечив проверенный ракетоноситель, который доставит нас по нашей траектории к Луне", — заявил директор миссии "Гриффин-1" Дэниел Гиллис.

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Ранее Илон Маск сообщал, что его компания SpaceX собирается посадить свои ракеты Starship на поверхность Марса задолго до 2030 года.

Также сообщалось, что NASA подготовило первый отчет о погоде в марсианском кратере Езеро. Там располагается космический аппарат Perseverance.

Напомним, 18 февраля американский космический аппарат Perseverance совершил удачную посадку на Марсе.

После высадки на Красную планету Perseverance передал на Землю пять фотографий.