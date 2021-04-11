В NASA решили отложить первый запуск космического вертолета на Марсе

Американское космическое агентство NASA перенесло на три дня экспериментальный полет своего мини-вертолета Ingenuity на Марс, запланированный на 11 апреля.

Как заявили в агентстве, запуск космического вертолета перенесен на 14 апреля. В NASA отмечают, что такое решение было принято из-за того, что во время тестирования вертолета на выполнение команд произошел сбой.

В частности, неполадки возникли при попытке перевести бортовой компьютер с предполетного режима в полетный.

Тем не менее, сотрудники космического ведомства заверяют, что аппарат, который 4 апреля опустили на поверхность планеты с марсохода Perseverance, "безопасен и исправен, а все телеметрические данные переданы на Землю".

В ходе первого полета, согласно инструкции, Ingenuity массой 1,8 кг должен подняться на высоту три метра и провести в воздухе около 30 секунд.

В настоящее время космический мини-вертолет находится в кратере Езеро.

Напомним, 18 февраля американский космический аппарат Perseverance совершил удачную посадку на Марсе.

После высадки на Красную планету Perseverance передал на Землю пять фотографий.