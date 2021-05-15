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Шутка на $20 млрд: Илон Маск потерял значительный капитал после заявления на камеди-шоу

Акции Tesla упали на 15%

Илон Маск на радио. Скриншот из видео Илон Маск на радио. Скриншот из видео
Илон Маск на радио. Скриншот из видео

Состояние американского миллиардера Илона Маска снизилось более чем на $20 млрд после его высказываний на комедийном шоу.

В частности, он назвал криптовалюту Dogecoin "аферой", сообщает Forbes.

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По оценкам издания, на этой неделе (10-14 мая) акции Tesla, которой владеет Маск, упали на 15%, в результате чего собственный капитал миллиардера снизился на $20,5 млрд — до $145,5 млрд.

При этом Маск остается третьим в списке богатейших людей планеты, лишь немного опережая соучредителя Microsoft Билла Гейтса, состояние которого оценивается в $127,6 млрд, пишет журнал.

Как отмечается, в ходе эфира на телешоу Маск рассказал, что страдает синдромом Аспергера, а также критически высказался относительно криптовалют. В определенный момент шоу он назвал криптовалюту Dogecoin "аферой".

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Ранее биткойн восстановил часть потерь после обвала, спровоцированного Маском.

Напомним, в начале марта 2021 года Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей мира по версии Forbes.

Как известно, за 2020 год Tesla зафиксировала доход в $518 млн от продажи кредитов и $101 млн от продажи 10% от общего объема биткойнов, которыми владеет автопроизводитель.

Ранее компания Tesla Илона Маска вложила $1,5 млрд в криптовалюту биткойн, в результате чего цена этой криптовалюты установила новый рекорд.

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