Экономика 20 минут назад

Биткойн рухнул ниже $50 тысяч

Курс второй по величине капитализации криптовалюты — Etherium — также обвалился примерно на 8%

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Курс самой популярной в мире криптовалюты биткойн 23 апреля резко упал — по состоянию на 13:50, по данным сервиса CoinMarketCap, он колеблется на уровне 49,4-49,6 тысячи долларов, что на 8,2-8,5% ниже курса по итогам 22 апреля.

В свою очередь, рыночная капитализация этой криптовалюты оценивается на уровне 923-926 млрд долларов, а рыночная капитализация при полной эмиссии — в 1,04 трлн долларов, упав, соответственно, на те же 8,2-8,5%.

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За последние сутки максимальная стоимость биткойна составляла 55,41 тысячи долларов, то есть примерно на 12% больше, чем актуальный курс. В то же время ранее в течение пятницы он падал еще ниже — до 47,71 тысячи долларов.

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Курс второй по величине капитализации криптовалюты — Etherium — рухнул также примерно на 8%, за нее в пятницу дают примерно 2270-2280 долларов, а объем ее капитализации сократился до 263 млрд долларов.

Напомним, что предыдущий месяц стоимость биткойна держалась на уровне около 60 тысяч долларов за штуку. Так, 13 апреля курс BTC превысил отметку 62,6 тысячи долларов.

Отметим также, что по итогам марта майнеры биткойна заработали 1,75 млрд долларов, что является рекордной выручкой за месяц.

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