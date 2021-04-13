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Валюта 10 минут назад

Курс биткойна впервые в истории перевалил за $62 тысячи

По данным CoinMarketCap, на 11:52 стоимость биткойна составляла $62,657.60

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

По состоянию на 11:37 13 апреля 2021 года, стоимость самой популярной в мире криптовалюты биткойн на торгах выросла до $62,679.

Об этом свидетельствуют данные на портале CoinMarketCap, который отслеживает курсы основных мировых криптовалют.

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Как информирует Investing.com, сегодняшний курс стал новым рекордом для первой криптовалюты.

В издании отмечают, что на фоне того, как курс первой криптовалюты побил новый рекорд, возможное состояние Сатоши Накамото (предполагаемый создатель биткойна — Delo.ua) достигло $61 млрд. По различным оценкам, он владеет от 750 тысяч до 1,1 млн BTC.

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Согласно рейтингу Forbes, по этому показателю разработчик криптовалюты может претендовать на место в топ-20 богатейших людей мира.

По данным CoinMarketCap, на 11:52 стоимость биткойна составляла $62,657.60.

Напомним, 11 апреля стоимость биткойна в очередной раз превысила отметку в $60 тысяч.

Ранее сообщалось, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск шуточным твитом резко поднял курс криптовалюты Dogecoin.

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