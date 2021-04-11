Стоимость биткойна снова превысила отметку в $60 тысяч

Главная криптовалюта биткойн в очередной раз превысила отметку в $60 тысяч.

Курс растет на новостях о возможном сокращении предложения, сообщает Reuters.

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Указано, что биткойн поднялся выше $60 тысяч и приблизился к рекордным максимумам в эти выходные. При этом 10 апреля криптовалюта достигла отметки в $61,2 тысяч, что является самым высоким показателем почти за месяц.

По состоянию на утро воскресенья, 11 апреля, курс откатился к отметке в районе $60 тысяч.

Известно, что биткойн впервые взял эту планку 13 марта, достигнув рекордной отметки в $61,78 тысяч на бирже Bitstamp. Это произошло сразу после того, как президент США Джо Байден подписал пакет помощи экономике на $1,9 трлн.

При этом аналитики полагают, что за последние пару недель инвесторы обратили свое внимание на фондовые рынки и другие криптовалюты. В результате чего биткойн фактически "бездействовал" на уровне $50 тысяч.

Ранее сообщалось, что основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск шуточным твитом резко поднял курс криптовалюты Dogecoin.

Также стало известно, что PayPal запускает расчеты криптовалютами.