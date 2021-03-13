Курс биткойна побил исторический рекорд: цена криптовалюты впервые превысила $60 тысяч

Главная криптовалюта биткойн 13 марта подорожала на 7%: ее цена впервые в истории поднялась выше $60 тысяч.

В моменте криптовалюта торговалась по $60,19 тысяч, свидетельствуют данные Coinmarketcap.

Перед этим биткойн поднялся выше $59 тысяч — до нового максимума.

Напомним, 21 февраля биткойн достиг исторического максимума в $58,35 тысяч. В результате его рыночная капитализация превысила $1 трлн.

Затем биткойн упал до $45 тысяч, однако в марте рост возобновился.

Согласно последнему отчету Goldman Sachs, по состоянию на 4 марта годовая доходность биткойна, составлявшая около 70%, была примерно вдвое выше, чем у следующего ближайшего конкурента, энергетического сектора.

Известно, что рост биткойна был вызван признаками того, что он завоевывает признание среди основных инвесторов и компаний, от Tesla и Mastercard до BNY Mellon.

Тем не менее, многие аналитики и инвесторы по-прежнему скептически относятся к неоднозначно регулируемым и очень волатильным цифровым активам, которые все еще мало используются для торговли.

Как сообщалось, генеральный директор криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг в 2020 году стал самым богатым предпринимателем, работающим в сфере блокчейн и криптовалют. Его состояние оценивается в $11,5 млрд.