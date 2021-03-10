Стоимость биткойна возросла до $55 тысяч

Стоимость основной криптовалюты биткойн достигла отметки в $55 тысяч.

Об этом следует из данных на криптовалютной бирже Coindesk.

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В частности, по состоянию на 2:14 среды, 10 марта, стоимость одного биткойна составляла $55,2 тысяч.

Однако по состоянию на 11:00 цена главной криптовалюты снизилась до $54,7 тысяч.

Напомним, 19 февраля рыночная стоимость криптовалюты биткойн достигла $956 млрд, цена прошла отметку в $53 тысячи и продолжила расти.

Впоследствии капитализация превысила $1 трлн.

Напомним, 20 февраля цена самой популярной в мире криптовалюты биткойн снова пробила психологическую отметку и обновила исторический рекорд, поднявшись выше 56 тысяч долларов.

Как отмечается, криптовалюта Bitcoin продолжает бить ценовые рекорды на фоне все более широкого использования виртуальных активов — один из крупнейших банков США намерен позволить транзакции в криптовалюте в 2021 году.