Стоимость биткойна возросла до $55 тысяч

Стоимость основной криптовалюты биткойн достигла отметки в $55 тысяч.
Об этом следует из данных на криптовалютной бирже Coindesk.
В частности, по состоянию на 2:14 среды, 10 марта, стоимость одного биткойна составляла $55,2 тысяч.
Однако по состоянию на 11:00 цена главной криптовалюты снизилась до $54,7 тысяч.
Напомним, 19 февраля рыночная стоимость криптовалюты биткойн достигла $956 млрд, цена прошла отметку в $53 тысячи и продолжила расти.
Впоследствии капитализация превысила $1 трлн.
Напомним, 20 февраля цена самой популярной в мире криптовалюты биткойн снова пробила психологическую отметку и обновила исторический рекорд, поднявшись выше 56 тысяч долларов.
Как отмечается, криптовалюта Bitcoin продолжает бить ценовые рекорды на фоне все более широкого использования виртуальных активов — один из крупнейших банков США намерен позволить транзакции в криптовалюте в 2021 году.