  • Главная
  • Политика и экономика
  • Финансы
  • Валюта
Валюта 6 минут назад

Стоимость биткойна возросла до $55 тысяч

По состоянию на 11:00 среды цена главной криптовалюты снизилась до $54,7 тысяч

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Стоимость основной криптовалюты биткойн достигла отметки в $55 тысяч.

Об этом следует из данных на криптовалютной бирже Coindesk.

Подпишитесь на канал DELO.UA

В частности, по состоянию на 2:14 среды, 10 марта, стоимость одного биткойна составляла $55,2 тысяч.

Однако по состоянию на 11:00 цена главной криптовалюты снизилась до $54,7 тысяч.

Напомним, 19 февраля рыночная стоимость криптовалюты биткойн достигла $956 млрд, цена прошла отметку в $53 тысячи и продолжила расти.

Читайте также:
Курс биткойна снова перевалил за $50 тысяч

Впоследствии капитализация превысила $1 трлн.

Напомним, 20 февраля цена самой популярной в мире криптовалюты биткойн снова пробила психологическую отметку и обновила исторический рекорд, поднявшись выше 56 тысяч долларов.

Как отмечается, криптовалюта Bitcoin продолжает бить ценовые рекорды на фоне все более широкого использования виртуальных активов — один из крупнейших банков США намерен позволить транзакции в криптовалюте в 2021 году.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Капитализация биткойна взлетела выше триллиона долларов
Капитализация биткойна взлетела выше триллиона долларов
Курс биткойна снова перевалил за $50 тысяч
Курс биткойна снова перевалил за $50 тысяч
Основатель Twitter продает на аукционе свой первый твит: его готовы купить за $500 тысяч
Основатель Twitter продает на аукционе свой первый твит: его готовы купить за $500 тысяч
Загрузка...
Новое видео
Курировать, а не управлять: как в Moneyveo ввели гибридную систему управления — Алена Андронникова

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. В Харьковской области микроавтобус с людьми улетел с трассы и перевернулся: есть погибшие

  3. Обстрелянный Пашинским Химикус отозвал гражданский иск, получив от экс-нардепа компенсацию

  4. В Украине средняя пенсия вырастет до 7 тысяч грн — глава Минсоцполитики

  5. General Motors испытал новый внедорожник Hummer (ВИДЕО)

Ивент
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На X-Ray Marketing Conference 2021 расскажут о новых трендах креативной индустрии
На мероприятии спикеры поделятся опытом трансформации коммуникации в кризис, ребрендинга и увеличения лояльности аудитории через социальные проект
Загрузка...