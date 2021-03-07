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Валюта 50 минут назад

Курс биткойна снова перевалил за $50 тысяч

Криптовалюта подорожала на 83% по сравнению с минимальной стоимостью в начале года

Фото: Unsplash Фото: Unsplash
Фото: Unsplash

Стоимость криптовалюты биткойн снова превысила $50 тысяч за единицу.

Об этом сообщает Reuters.

Кратко и по делу в Telegram

Указано, что главная криптовалюта подорожала на 83% по сравнению с минимальной стоимостью в начале года.

В частности, в воскресенье, 7 марта, биткойн подорожал на 18% до $50,9 тысяч.

Таким образом, биткойн — крупнейшая и самая известная криптовалюта в мире — уже подорожал на 83,7% от нынешнего минимума, который составил $27,7 тысяч по состоянию на 4 января.

В то же время рекорд подорожания криптовалюты в 2021 году пока составляет $58,3 тысяч. Это произошло 21 февраля.

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Напомним, 20 февраля цена самой популярной в мире криптовалюты биткойн снова пробила психологическую отметку и обновила исторический рекорд, поднявшись выше 56 тысяч долларов.

Как отмечается, криптовалюта Bitcoin продолжает бить ценовые рекорды на фоне все более широкого использования виртуальных активов — один из крупнейших банков США намерен позволить транзакции в криптовалюте в 2021 году.

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