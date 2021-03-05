IT и Телеком 3 часа назад

Глава криптобиржи Coinbase стал богатейшим бизнесменом в блокчейн-индустрии

Состояние Брайана Армстронга на сегодняшний день оценивают в $11,5 млрд

Брайан Армстронг. Фото: Facebook Брайан Армстронг. Фото: Facebook
Брайан Армстронг. Фото: Facebook

Генеральный директор криптовалютной биржи Coinbase Брайан Армстронг в 2020 году стал самым богатым предпринимателем, работающим в сфере блокчейн и криптовалют. Согласно рейтингу Hurun Global Rich List 2021, его состояние оценивается в $11,5 млрд.

В рейтинг миллиардеров также попали 17 предпринимателей, работающих в сфере майнинга и инвестиций в цифровые активы.

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Так, вторым и третьим по состоянию капитала блокчейн-предпринимателями стали главы криптовалютных платформ FTX и Binance Сэм Бэнкман-Фрид и Чанпэн Чжао. Их состояние по итогам прошлого года выросло до $10 млрд и $8 млрд соответственно.

В рейтинг также попали братья-близнецы Кэмерон и Тайлер Уинклвосс с состоянием $2,8 млрд. Они стали седьмыми в списке блокчейн-предпринимателей.

На девятом месте расположился гендиректор MicroStrategy Майкл Сейлор с $2,4 млрд.

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При этом, легендарного создателя биткойна Сатоши Накамото авторы исследования не стали включать в рейтинг.

По мнению многих экспертов, его состояние может достигать $50 млрд, однако его личность до сих пор не установлена.

Напомним, 18 февраля 2021 года самым богатым человеком в мире снова был признан основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск. На тот момент состояние Маска оценивалось в $200 млрд.

В свою очередь, на второе место опустился основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $194 млрд.

Третье место по-прежнему занимает глава Microsoft Билл Гейтс, у которого больше $136 млрд.

 

 

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