Капитализация биткойна взлетела выше триллиона долларов

В течение последних суток котировки самой главной мировой криптовалюты биткойн восстановили свой рост, и ее капитализация второй раз в истории пересекла отметку в 1 трлн долларов США. Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на данные портала Coindesk.

По информации портала, за минувшие сутки цена биткойна выросла на 7,46% и достигла отметки в $54 310 около 8:15 по Киеву.

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После этого цена начала уменьшаться и на 9:44 установилась на уровне 53 730. На 11:10 цена биткойна составляла $54 135.

Таким образом, капитализация этой цифровой валюты превысила $1 трлн, что является вторым случаем за все существование криптовалюты.

Напомним, 20 февраля цена самой популярной в мире криптовалюты биткойн снова пробила психологическую отметку и обновила исторический рекорд, поднявшись выше 56 тысяч долларов.

Как отмечается, криптовалюта Bitcoin продолжает бить ценовые рекорды на фоне все более широкого использования виртуальных активов — один из крупнейших банков США намерен позволить транзакции в криптовалюте в 2021 году.