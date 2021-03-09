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40 минут назад

Капитализация биткойна взлетела выше триллиона долларов

За минувшие сутки цена биткойна выросла на 7,46% и достигла отметки в $54 310

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

В течение последних суток котировки самой главной мировой криптовалюты биткойн восстановили свой рост, и ее капитализация второй раз в истории пересекла отметку в 1 трлн долларов США. Об этом сообщает "Укринформ", ссылаясь на данные портала Coindesk.

По информации портала, за минувшие сутки цена биткойна выросла на 7,46% и достигла отметки в $54 310 около 8:15 по Киеву.

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После этого цена начала уменьшаться и на 9:44 установилась на уровне 53 730. На 11:10 цена биткойна составляла $54 135.

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Таким образом, капитализация этой цифровой валюты превысила $1 трлн, что является вторым случаем за все существование криптовалюты.

Напомним, 20 февраля цена самой популярной в мире криптовалюты биткойн снова пробила психологическую отметку и обновила исторический рекорд, поднявшись выше 56 тысяч долларов.

Как отмечается, криптовалюта Bitcoin продолжает бить ценовые рекорды на фоне все более широкого использования виртуальных активов — один из крупнейших банков США намерен позволить транзакции в криптовалюте в 2021 году.

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