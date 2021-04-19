Великобритания рассмотрит возможность создания "бриткойна"

Министр финансов Великобритании Риши Сунак поручил Банку Англии рассмотреть вопрос о создании поддерживаемой центробанком цифровой валюты, нацеленной на решение некоторых проблем, создаваемых криптовалютами, в частности биткойном.

Как пишет Reuters, поддерживаемая Банком Англии цифровая версия фунта стерлингов потенциально позволит предприятиям и потребителям иметь счета непосредственно в банке и обходить стороной других при совершении платежей, что изменит роль кредиторов в финансовой системе.

По словам Сунака, регулятор и Минфин запустят рабочую группу для координации исследовательской работы над потенциальной цифровой валютой британского центробанка.

В то же время Банк Англии заявляет, что цифровая версия фунта стерлингов не заменит ни наличных денег, ни существующих банковских счетов. Регулятор отмечает, что преимущества, риски и практические аспекты создания электронной валюты будут широко обсуждаться с заинтересованными сторонами.

Глава Банка Англии Эндрю Бейли ранее заявлял, что биткойн не может выступать в качестве стабильного средства сбережения или эффективного способа совершения транзакций, что делает его непригодным для использования в качестве валюты и рискованным для инвесторов.

Отметим, что другие центральные банки также рассматривают возможность создания цифровых версий своих собственных валют. В их числе и Украина, Национальный банк которой также сейчас изучает, какими могут быть варианты использования данного инструмента.

Как заявил накануне в интервью агентству "Интерфакс-Украина" глава НБУ Кирилл Шевченко, регулятор прорабатывает набор "use-case, то есть вариантов использования, где эта е-гривня будет более полезной для граждан, участников рынка и государства", запущен соответствующий опрос.

"Мы пока говорим с профессиональными участниками рынка: в конце прошлого года наша команда запустила анкетирование и попросила экспертов ответить на ряд вопросов, касающихся шести возможных use-cases для е-гривни, чтобы определить потенциальный спрос. Они затрагивают сферы розничных и корпоративных платежей, целевых социальных выплат, расчетов за ценные бумаги и даже трансграничных платежей", — отметил Шевченко.

Тем временем, напомним, что курс самой популярной криптовалюты — биткойна — последний месяц держится на уровне 60 тысяч долларов за штуку.