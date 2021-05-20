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Валюта 1 час назад

Криптовалютные миллиардеры потеряли из-за падения рынка $15,5 млрд — Forbes

Несмотря на столь внушительное сокращение доходов, капитал криптовалютных миллиардеров все еще больше, чем был несколько месяцев назад

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

За девять дней на фоне обвала рынка криптовалютные миллиардеры сократили свое состояние на общую сумму $15,5 млрд, передает Forbes.

В издании отмечают, что больше всех в долларовом выражении потерял глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид.

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По оценкам Forbes, еще 10 мая его состояние оценивалось в $16,7 млрд, но после снижения рынка уменьшилось до $11,5 млрд. 

В то же время братья Уинклвоссы с 10 мая потеряли по $900 млн каждый. Состояние главы MicroStrategy Майкла Сэйлора снизилось на 45% — до $1,8 млрд. 

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В свою очередь Виталик Бутерин из-за обвала рынка вовсе потерял статус миллиардера. Forbes оценивает его состояние около $850 млн.

При этом даже в нынешней ситуации капитал криптовалютных миллиардеров все еще больше, чем был несколько месяцев назад. 

Напомним, 17 мая стоимость биткойна упала более чем на 10%, опустившись ниже отметки $45 тысяч впервые за три месяца.

Падение началось после намека основателя производителя электромобилей Tesla Илона Маска, что компания могла продать свои биткойны.

19 мая цена первой криптовалюты опустилась ниже $40 тысяч за монету.

 

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