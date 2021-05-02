За месяц биткойн-майнеры заработали $1,7 млрд

В апреле 2021 года совокупный доход майнеров первой криптовалюты составил $1,7 млрд. Об этом сообщает ForkLog со ссылкой на The Block.

По данным издания, этот показатель уступил рекордной выручке за март, когда она достигла $1,75 млрд.

В частности, из общего дохода майнеров за апрель 14,51% пришлось на комиссии за транзакции — $247 млн.

В ForkLog отмечают, что в номинальном выражении этот результат является самым высоким объемом комиссий за месяц с декабря 2017 года.

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Доля транзакционных сборов в выручке последний раз была выше в январе 2018 года.

Напомним, что предыдущий месяц стоимость биткойна держалась на уровне около 60 тысяч долларов за штуку. Так, 13 апреля курс BTC превысил отметку 62,6 тысячи долларов.

Отметим также, что по итогам марта майнеры биткойна заработали 1,75 млрд долларов, что является рекордной выручкой за месяц.

Ранее сообщалось, что 23 апреля курс самой популярной в мире криптовалюты биткойн резко упал.

Так, по состоянию на 13:50, по данным сервиса CoinMarketCap, он колебался на уровне 49,4-49,6 тысячи долларов, что на 8,2-8,5% ниже курса по итогам 22 апреля.