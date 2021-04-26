Криптобиржа Binance добавляет на торги акции Apple и Microsoft

Руководство криптовалютной биржи Binance заявило о листинге токенов, обеспеченных портфелем реальных акций компаний Microstrategy, Apple и Microsoft.
Как передает ForkLog, теперь пользователям доступны инвестиционные продукты в паре со стейблкоином BUSD в традиционную торговую сессию.
New Stock Tokens to Be Made Available on https://t.co/QILSkzOI1K (2021-04-26)— Binance (@binance) April 26, 2021
➡️ https://t.co/4k1wZViyIp pic.twitter.com/9om3JP98es
Токены позволят приобрести неполную часть одной акции.
Binance запустила торги Microstrategy (MSTR) 26 апреля, а Apple (AAPL) и Microsoft (MSFT) стартуют 28 и 30 апреля соответственно.
Новые продукты недоступны резидентам материкового Китая, США, Турции и некоторых других юрисдикций.
Как сообщалось ранее, 6 апреля 2021 года токен BNB криптовалютной биржи Binance установил новый максимум на отметке $400.
Предыдущий рекорд был установлен в октябре — биржа вывела из обращения 2 253 888 BNB.
В феврале цена BNB впервые превысила отметку в $100. На тот момент токен занимал седьмую строчку в рейтинге крупнейших криптоактивов по капитализации с показателем $15,2 млрд.
Напомним, в начале февраля капитализация рынка криптовалют достигла $1,175 трлн. На тот момент более половины всего объема цифровых активов составлял биткойн — $700 млрд. За ним расположились Ethereum, Tether, XRP и Polkadot.
Источник фото: Depositphotos.