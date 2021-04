Криптобиржа Binance добавляет на торги акции Apple и Microsoft

Руководство криптовалютной биржи Binance заявило о листинге токенов, обеспеченных портфелем реальных акций компаний Microstrategy, Apple и Microsoft.

Как передает ForkLog, теперь пользователям доступны инвестиционные продукты в паре со стейблкоином BUSD в традиционную торговую сессию.

