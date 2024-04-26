Для студентов с ВОТ могут изменить условия поступления на магистратуру

Единый вступительный экзамен (ЕВЭ) планируют заменить собеседованием по иностранному языку, которое будут проводить учреждения высшего образования в дистанционном режиме.

Об этом заявил представитель МОН во время заседания Координационного штаба по вопросам оккупированных территорий, информирует Минреинтеграции.

Отмечается, что в ходе предварительных совещаний обсуждалось предложение проводить ЕВЭ для студентов с временно оккупированных территорий в ограниченном дистанционном формате.

Однако, по информации Украинского центра оценивания качества образования, провести ЕВЭ в таком формате для указанной категории лиц нет возможности.

"Это связано с тем, что организовать надлежащую идентификацию участников и гарантировать соблюдение принципов академической доброчестности при таком проведении вступительных экзаменов невозможно", - объясняют в министерстве.

Поэтому МОН рассматривает возможность разрешить заменить сдачу ЕВЭ на собеседование по иностранному языку, которое будут проводить учреждения высшего образования в дистанционном режиме. То есть, вернуть те нормы, которые действовали в прошлом году.

Это касается граждан, которые:

декларируют, что находятся на ВОТ и в текущем году завершают получение степени бакалавра;

планируют поступать для получения высшего образования степени магистра в том же учебном заведении на специальности, которые не предусматривают сдачу единого профессионального вступительного экзамена.

"Должны обеспечить справедливое и доступное поступление на магистратуру для студентов с временно оккупированных территорий. Поэтому благодарю всех, кто этому способствует", - отметила вице-премьер-министр Ирина Верещук.

Напомним, 8 ноября 2023 года Верховная Рада приняла закон, регулирующий процедуру поступления в высшие учебные заведения в 2024 году. Согласно этому документу, начиная с 2024 года набор студентов на вечернюю форму обучения прекращается.

Отметим, в 2023 году абитуриенты могли подать в общей сложности до двадцати заявлений в вузы, из которых не более пяти заявлений на бюджет. Для поступления на бесплатную форму обучения или для перевода туда поступающий должен был набрать не менее 130 баллов.

Добавим, что 23 апреля Рада приняла в целом законопроект 10177 о развитии индивидуальных образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании.

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