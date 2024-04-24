Правительство одобрило реорганизацию двух украинских университетов

Правительство одобрило реорганизацию двух учреждений высшего образования для создания мощных региональных университетских центров. Речь идет о Донецком национальном университете экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского и Приднепровской государственной академии физической культуры и спорта.

Об этом идет речь в сообщении Министерства образования и науки Украины.

Там отмечают, что Донецкий национальный университет экономики и торговли имени Михаила Туган-Барановского присоединят к Криворожскому национальному университету. Из-за оккупации Донецкий ДонНУЭТ был перемещен в 2014 году, он проводит образовательную деятельность в Кривом Роге. Решение правительства позволит сохранить и максимально эффективно использовать инфраструктуру, научный и образовательный потенциал Донецкого университета в составе структурного подразделения объединенного УВО.

Иллюстрация: Минобразования

Приднепровскую государственную академию физической культуры и спорта намерены присоединить к Украинскому государственному университету науки и технологий в Днепре. Реорганизация ПГАФКиС – это один из шагов общенациональной стратегии модернизации спортивной инфраструктуры университетов, формирование разветвленной сети мощных многопрофильных университетских центров.

Что будет со студентами и работниками УВО

В МОН отмечают, что уже начавшие обучение студенты продолжат его по выбранным специальностям и образовательным программам с сохранением всех предварительных условий (формы финансирования, стоимости контракта/наличия бюджетного места). Студенты в результате реорганизации абсолютно защищены. Для них не меняется ничего, кроме названия УВО.

Также в соответствии с трудовым законодательством Украины, в результате реорганизации гарантии прав и интересов работников будут полностью обеспечены. Дополнительное финансирование из государственного или местных бюджетов не потребуется.

Зачем нужна реорганизация сети УВО

Реорганизация сети высшего образования является стратегическим направлением развития отрасли на 2022–2032 годы. Создание мощных региональных университетских центров позволит повысить качество подготовки специалистов, удовлетворить потребности рынка труда и экономики в высококвалифицированных кадрах.

В начале апреля МОН объявила паузу в процессе модернизации сети на период вступительной кампании, кроме случаев, когда реорганизация была начата ранее.

Правительство одобрило "слияние" крупнейших украинских вузов во Львове, Киеве и Харькове

Напомним, ранее Кабинет Министров принял постановления о реорганизации Института физической оптики имени Ореста Влоха, Научно-исследовательского института украиноведения и Украинской инженерно-педагогической академии.

Так, Институт физической оптики объединят со Львовским национальным университетом имени Ивана Франко, Научно-исследовательский институт украиноведения – с Киевским национальным университетом имени Тараса Шевченко, а Украинскую инженерно-педагогическую академию присоединят к Харьковскому национальному университету имени В.Н. Каразина.

Напомним, на днях Верховная Рада приняла в целом законопроект 10177 о развитии индивидуальных образовательных траекторий и совершенствовании образовательного процесса в высшем образовании. Он предусматривает, что студенты смогут выбирать образовательные программы, предоставляемые ими учебные заведения, а также типы, формы и продолжительность обучения, компоненты программы и их уровень сложности.

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